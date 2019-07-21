到桃園搭全球最大客機 韓亞航最快10月排A380飛首爾

2019-07-21 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今年可能會有第三家航空公司以全球最大客機空中巴士A380執飛到台灣的航班。韓亞航空表示，冬天韓國來台的旅客會變多、搭乘A380對台灣旅客也會有吸引力，已提出申請要將每天兩班飛往韓國的班機，其中一班改為A380，首航時間未定。

消息指出繼阿聯酋航空和大韓航空後，今年冬季韓亞航空飛首爾仁川機場的班機預計放大機型，以A380巨無霸載客到桃園國際機場。屆時上午時段將同時有大韓航、韓亞航的兩架A380運作，是桃機史上頭一遭。對此，桃機公司和民航局證實已收到韓亞申請，民航局已於本月19日核准，韓亞則說有好消息會對外公布。

A380為法國空中巴士公司所研發的巨型客機，是航空界少數仍維持四發動機的機種，採雙層機艙配置，座位相對寬敞，各艙等旅客可分配到更多活動空間，內部配備豪華，彷彿空中飯店。

目前全球僅有約200架A380在天空提供服務，以阿聯酋航空最多，超過百架，其他航空公司數量不多，大韓航空僅有十架，韓亞航僅有六架。航空公司願意使用A380提供飛航服務時，代表對於航線載客需求的信心，也代表對於台灣市場的重視。

桃園機場航務處長陳志嘉說，近期的確收到韓亞航空申請放大機型，不過因為韓亞航申請的時段與大韓航空重疊，因為大韓航空先申請，有優先使用權，有告知韓亞航屆時可能會遇到空側施工，施工期間就要改用原機型。據了解，韓亞放大機型後的首航時間預計在10月下旬。

陳志嘉說，桃機9月會開始修C2，若遇下雨可能延到10月，一修可能要關3個月。如果停機坪在10月底前休完，就沒有這個問題，現在就看韓亞願不願意接受這樣的條件。

民航局證實，在徵詢桃機公司等相關單位意見後，已於19日同意韓亞航的申請，對於桃機公司所提之機坪使用現況與建議，民航局也已明確轉達、提醒，民航局對韓亞航以A380機型服務旅客樂觀其成。

韓亞航空台北分公司經理陳玉玲說，等拿到民航局的核准，內部會做最後討論，設施可以配合，時間帶有了，才會宣布，目前是評估階段，預計7月底前會有好消息。