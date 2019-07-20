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國泰航空收購香港快運航空 進軍廉航市場

2019-07-20 22:09聯合報 記者李仲維╱即時報導

在2018年轉虧為盈後，國泰航空又拿下競爭對手，完成收購海航參與投資的香港快運航空100%股權。這意味國泰航空開始進軍廉航領域，這也是海航系下首家正式易主的航空公司。

第一財經報導，國泰航空19日深夜發布公告宣布，完成收購香港快運航空的100%股權。公告中並未披露交易價格；不過根據上半年雙方簽訂的協定，這筆交易的價格為港幣49.3億元（約新台幣196億元），其中22.5億元以現金支付，26.8億元透過發行及更替承兌貸款票據結付。

香港快運是海航參與投資的香港廉價航空，交易完成後，意味傳統以商務客為主的國泰航空，也開始搶攻低成本航空領域，這也是海航系下首家正式易主的航空公司。

香港快運的前身為港聯航空，2006年海航集團收購其45%的股份，其他股東為賭王何鴻燊（40.3%）及其外甥謝天賜（14.7%）。2008年7月，何鴻燊出售15%股權給鼎洋投資主席蒙建強，2013年，香港快運轉型為廉價航空。

東南亞地區已成為廉價航空發展的大本營，多家廉航將香港視為重要的開拓目標，包括捷星在內的多家廉航都已進駐香港。2018年國泰航空轉虧為盈，而此時收購香港快運，也相當於掃除香港市場上一個直接的競爭對手，並且彌補國泰航空之前在低成本航空領域的不足。

民航業界人士林智傑分析，這次收購如果完成，對國泰航空業績有一定幫助，如僅考慮香港本地航空公司，目前國泰航空和港龍擁有香港市場76%的市占率，香港航空有16%，香港快運有8%，成功收購香港快運，國泰系將控制香港84%的市占率，壟斷地位進一步鞏固。

林智傑指出，香港快運是廉航，將與國泰和服務不錯的港龍形成差異化的互補定位，進一步提升國泰系對不同客群的市場覆蓋。但他也認為，從旅客角度來看，這次併購並不是一件好事，可能需要面對競爭減少導致機票價格上漲。

國泰航空公司完成收購香港快運航空（HK Express)100%股權，意味國泰航...
國泰航空公司完成收購香港快運航空（HK Express)100%股權，意味國泰航空開始進軍廉航領域。這項交易完成後，香港快運將成為國泰航空的全資附屬公司。取自香港快運航空粉絲頁
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