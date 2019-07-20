長榮航空全面復飛推超殺優惠 東京來回最低7,000元有找

2019-07-20 19:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



空服員罷工落幕後，長榮航空今（20日）起航線「全面復飛」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

空服員罷工落幕後，長榮航空（2618）今（20）日起航線「全面復飛」，先前除了在LINE官方粉絲團，發布影片表示「我們準備好了！」今日再祭出多條航線促銷價，包括松山─東京來回最低價7,000元有找，桃園─倫敦來回機票，未稅價10,650元起，讓不少民眾開始搶票。

長榮航空除宣告全面復飛，並祭出多條航線超殺優惠，更創下暑假期間前所未見的超低價，據悉，該優惠為期即10天，即日起至7月29日止。

這波機票未稅價優惠，包括桃園澳門來回2,708元起、桃園─首爾來回3,600元起、桃園─大阪來回4,125元起、松山─東京羽田來回6,549元起。

此外，長程機票也有桃園─倫敦來回10,650元起、桃園洛杉磯來回機票16339元起、桃園巴黎來回機票17884元起等。

長榮航空表示，因罷工結束後今起全面復飛，也因應復飛推出一波多航點優惠方案，這波促銷將創下暑假前所未見的優惠價，以倫敦機票為例，以往暑假要3萬元起跳，如今僅1萬初頭，是以往暑假沒有看過的價格，優惠將至7月29日截止。

長榮航歷經罷工風暴後，原先預期8月才能全面復飛，但從重整運力的過程來看，長榮航展現極有效率的企業組織能力，在罷工完全落幕的不到半個月內，就恢復所有運力調度，堪稱神速。

長榮航空因應旗下空服員罷工，而調整若干運力，根據長榮航空統計，從6月20日至7月19日共取消約2,200班次，影響約40萬人的旅次。

長榮航表示，今日起將全面復飛，業界估計，7月的營收水準所受到的衝擊，可望比預期小，而8月起營收力度可望逐漸回復到正常水準。