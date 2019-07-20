國光客運攜手日企 攻智慧交通

2019-07-20 00:57 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／十九日電



國光客運副董事長吳定發獲邀出席東京舉行的MaaS Meeting 2019，在會中發表與Willer的合作計劃。 東京記者蔡佩芳／攝影 分享 facebook

國光客運、成運汽車與日本Willer將攜手進攻國際市場。Willer集團十九日宣布採用成運汽車製造的新型態電動車ＯＩＯ，進行全日本下一世代的智慧城市與旅遊交通服務。未來雙方還可望在其他國家市場展開合作。

配合日本政府推動MaaS（Mobility as a Service）政策，十九日在東京舉行MaaS Meeting 二○一九，國光客運與成運汽車獲邀出席，在會中發表與Willer的合作計畫。

MaaS是全球正在討論的交通整合服務新觀念，運用資通技術將各片段公共運輸與私人運輸資訊完全整合，盡可能消除公共運輸時會遇到轉乘等候造成時間浪費與運輸服務量不足的困境，讓民眾從擁有車輛轉變為擁有交通服務。

Willer與國光在台灣成立合資公司，未來將在台灣導入MaaS系統服務兩國旅客，並選定桃園機場到台北的區間做首個服務區塊；成運巴士開發三款電動巴士先後量產。

Willer社長村瀨茂高表示，兩年內將服務範圍涵蓋日本全域，將來在亞洲首波鎖定台、星、越南，未來目標是在東南亞普及化。

國光客運副董事長吳定發表示，Willer將拓展東南亞市場，雙方將在國際共同推廣成運製造的電動巴士，這也符合國光的南向計畫。