親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
最後一波倒數中

波灣緊張升高！ 一艘英國油輪在荷姆茲海峽遭伊朗扣押

國光客運攜手日企 攻智慧交通

2019-07-20 00:57聯合報 東京記者蔡佩芳／十九日電

國光客運副董事長吳定發獲邀出席東京舉行的MaaS Meeting 2019，在會...
國光客運副董事長吳定發獲邀出席東京舉行的MaaS Meeting 2019，在會中發表與Willer的合作計劃。 東京記者蔡佩芳／攝影
分享

國光客運、成運汽車與日本Willer將攜手進攻國際市場。Willer集團十九日宣布採用成運汽車製造的新型態電動車ＯＩＯ，進行全日本下一世代的智慧城市與旅遊交通服務。未來雙方還可望在其他國家市場展開合作。

配合日本政府推動MaaS（Mobility as a Service）政策，十九日在東京舉行MaaS Meeting 二○一九，國光客運與成運汽車獲邀出席，在會中發表與Willer的合作計畫。

MaaS是全球正在討論的交通整合服務新觀念，運用資通技術將各片段公共運輸與私人運輸資訊完全整合，盡可能消除公共運輸時會遇到轉乘等候造成時間浪費與運輸服務量不足的困境，讓民眾從擁有車輛轉變為擁有交通服務。

Willer與國光在台灣成立合資公司，未來將在台灣導入MaaS系統服務兩國旅客，並選定桃園機場到台北的區間做首個服務區塊；成運巴士開發三款電動巴士先後量產。

Willer社長村瀨茂高表示，兩年內將服務範圍涵蓋日本全域，將來在亞洲首波鎖定台、星、越南，未來目標是在東南亞普及化。

國光客運副董事長吳定發表示，Willer將拓展東南亞市場，雙方將在國際共同推廣成運製造的電動巴士，這也符合國光的南向計畫。

巴士國光客運東南亞
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

頂級超市攬客 打「現點現做」牌

2019-07-19 23:06

工廠做四休三普遍 卓永財：工具機下半年保守

2019-07-20 00:55

和大砸40億 嘉義建三廠

2019-07-19 23:43

頂級超市同一天辦日本展 瞄準貴婦

2019-07-19 23:06

長榮航 20日起全面復飛

2019-07-19 23:06

影／中華車eMOVING iE125全台首發 鄭文燦站台

2019-07-19 16:31

糖協董事長換人 前台北縣農業局長郭步雲接掌

2019-07-19 15:39

和大建嘉義3廠 年營收拚130億

2019-07-19 14:42

搶清真市場投資期至少3年 商研院助攻拚加速

2019-07-19 13:14

和大搶攻電動車市場商機 嘉義縣加碼建三廠2年後投產

2019-07-19 13:13

和大嘉義三廠動土 年營收上看40億元

2019-07-19 11:13

空服員罷工取消兩千航班 長榮宣布明全面復飛

2019-07-19 10:02

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 10:02

高雄7成建案他賣的！「自殺佣金」大膽賣房要客戶少賺十億

2019-07-19 09:34

長榮航空 2月18日飛進米蘭

2019-07-19 08:15

開幕8個月就摘星！米其林主廚李皞：把台灣年輕人的潛力極大化

2019-07-18 16:50

失智照護／打造失智友善社區

2019-07-16 22:48

古書今贏／談薪的技巧

2019-07-16 22:48

上班卒仔 照子放亮／調整心態

2019-07-16 22:48

行銷線上／銷售不能靠想像

2019-07-16 22:48

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

搶外幣高利定存 專家提醒3大陷阱

2019-07-19 14:10

必應創造宣布 主標取得2020台北跨年晚會承辦權

2019-07-19 18:54

空服員罷工取消兩千航班 長榮宣布明全面復飛

2019-07-19 10:02

長榮航空 2月18日飛進米蘭

2019-07-19 08:15

蔣尚義：優先布局集成系統 就可在後摩爾時代領先

2019-07-19 22:05

德銀傳擠兌風險 櫃買中心查核債券ETF沒問題

2019-07-19 17:40

南韓央行降息…台灣央行降不降？ 中研院這麼說

2019-07-19 12:02

中研院學者：中國經濟放緩是不可逆趨勢

2019-07-19 14:34

糖協董事長換人 前台北縣農業局長郭步雲接掌

2019-07-19 15:39

影／中華車eMOVING iE125全台首發 鄭文燦站台

2019-07-19 16:31

台商回流再添4案 累計投資金額突破4,520億元

2019-07-19 16:11

佛系投資法大揭密！國泰「泰享退基金」讓退休有保障

2019-07-19 15:44

台糖加油站20周年感謝祭 125公噸砂糖大放送

2019-07-19 10:08

進口快遞4千多萬筆 實名認證僅4萬多人

2019-07-19 15:25

三勢力對做 台幣爆量20億美元

2019-07-20 02:13

世界不動產聯盟FIABCI拜會韓國瑜 與高雄建設技術交流

2019-07-19 11:36

中小信保基金新董事長 李耀魁接任

2019-07-19 15:50

和大嘉義三廠動土 年營收上看40億元

2019-07-19 11:13

林懷民退休前最後一次！國泰藝術節邀雲門舞集免費公演

2019-07-19 09:00

老人髖骨骨折逾半無法走 骨折險月繳633元享200萬保障

2019-07-19 17:28

中華車推eMOVING iE125 重型白牌補助後最低3.98萬元

2019-07-19 17:10

和大搶攻電動車市場商機 嘉義縣加碼建三廠2年後投產

2019-07-19 13:13

和大嘉義三廠動土 將在嘉義設第二總部

2019-07-19 11:06

和大建嘉義3廠 年營收拚130億

2019-07-19 14:42

四縣市財政亮紅燈 苗栗縣還要還債28年

2019-07-19 18:18

國巨手握大毅13.09％股權 續居第一大股東

2019-07-19 13:18

Visa台灣區總座麻少華將西進 領導更大規模策略拓展

2019-07-19 19:15

勉強「保2」 中研院下修今年經濟成長至2.01％

2019-07-19 10:56

Fed降息有望 黃金白銀公債ETF領漲

2019-07-19 21:25

優質農漁產品哪裡買 農業金庫打造認證平台

2019-07-19 12:33

美元定存鎖住高利 要快

2019-07-20 02:03

你也對社會保險沒信心？

2019-07-19 14:39

華南寵物保險 首家醫療理賠不限次數

2019-07-19 13:33

美裁定中國鋼架傾銷 經濟部初估台廠有望受惠

2019-07-19 16:42

推廣家族信託 信託公會赴台中開講

2019-07-19 15:50

搶清真市場投資期至少3年 商研院助攻拚加速

2019-07-19 13:14

和大嘉義廠加持 即將成為百億元營收俱樂部一員

2019-07-19 11:21

榮創攜Cree簽LED專利與授權合約 將致力開拓新應用市場

2019-07-19 12:31

經濟部再通過美律等台商回流 累計93家投資額4,520億元

2019-07-19 17:19

看上台灣新創科技 盧森堡首次與科技部合作

2019-07-19 20:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top