風機鑄件大廠永冠業績增溫 第3季有望轉盈

2019-07-19 19:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



風機鑄件大廠永冠-KY（1589）業績增溫，第3季有望轉盈，今年風機鑄件出貨量將超越目標，下半年能源部門業績比重看好超過五成，成為營運亮點。

永冠表示，近期營收在單月、單季、上半年出貨噸數，及合併營收均比去年同期成長，截至今年上半年風電鑄件，及非風電鑄件產品營收分別為16.1億元及19億元，相比去年同期分別增加9.4億元及減少3.7億元。

永冠第2季合併營收19.51億元，季增25.7%，年增17.3%。上半年合併營收35.03億元，年增19.3%。法人預期，永冠今年風電鑄件營業額可望較去年倍增，下半年風電鑄件營收比重可提升至五成以上。

永冠打入離岸風電國產化供應體系，今年將啟動台中港廠建廠計畫，目標2021年投產，生產大型離岸風電的鑄件，也會在注塑機、產業機械鑄件增加產能，迎接全球離岸風電新一輪的成長趨勢，中長期大型離岸風電的鑄件業績，將扮演重要的生力軍。

展望今後的營運，永冠認為，風電鑄件將可持續受惠全球風電需求增加而穩定成長，非風電鑄件營收下降主要係注塑機械廠客戶，因主要下游板塊因中美貿易議題而使包括汽車、電子消費品及家庭用品等行業皆下調資本支出，致使公司客戶提貨需求放緩。

在產業前景一好一壞的影響下，永冠營運復甦時間推遲，惟後續公司會持續強化風電鑄件業務，聚焦生產去瓶頸化及適時將非風電鑄件產能轉換為中小型風電鑄件產能，第3季展望相對謹慎樂觀。

法人評估，永冠第2季可望本業損益兩平，相較第1季整體虧損縮減，第3季則有機會單季挑戰虧為盈。