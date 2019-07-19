中華車推eMOVING iE125 重型白牌補助後最低3.98萬元

2019-07-19 17:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



中華車（2204）總經理陳昭文指出，近年來不斷搶攻節能車市場商機，推出很有競爭力iE125加上補助最低只要39,800，還能分期月付1,888 輕鬆騎回家。法人推估，在emoving iE125上市帶動下，中華車今年電動機車市占率有機會挑戰2成，

根據監理站領牌統計，去年全台電動機車領牌數達8.24萬輛，其中，中華車推出的eMOVING電動機車領牌數1.15萬輛，市占率近14%，搶攻電動二輪再出招，今天推出eMOVING iE125是目前國內市售125cc等級，加速的時間目前比Gogoro還快，有機會拿下國內電動兩輪性能最強的產品，成為中華車搶攻電動二輪市占利器。

中華汽車總經理陳昭文、eMOVING品牌期望提供車主最具經濟效益的綠能運具，期望在電動機車鳴放的2019年，透過戰略車款iE125推出，提供消費者全新性能車款與最經濟的綠能補充型態選擇。全新iE125將提供三種車型，售價(不含電池)分別為精緻型73,800元，豪華型79,800元，旗艦型85,800元。今年10月前購車加碼再送 5,000元購車金(可抵車價、充電器或其他配件)。

消費者關心的新購汰換價，以桃園淘汰二行程機車為例，精緻型扣除購車金及各項補助後僅需$39,800元，消費者能以不到4萬元的價格就可輕鬆享有全新iE125；eMOVING同步祭出老客戶優購方案，於9月底前購買iE125再加贈價值1,800元的原廠後腰靠枕組。