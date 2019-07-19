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影／中華車eMOVING iE125全台首發 鄭文燦站台

2019-07-19 16:31聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

中華汽車總經理陳昭文、桃園市長鄭文燦經濟部工業局局長呂政華下午一起出席中華車eMOVING電動機車iE 125 全台首發記者會，鄭文燦稱讚iE 125性能、安全、聯網、智慧四樣優點，不忘宣傳桃園市是六都裡電動機車與充電站普及率最高的政績。

中華汽車總經理陳昭文（左起）、桃園市長鄭文燦、經濟部工業局局長呂政華下午一起出席...
中華汽車總經理陳昭文（左起）、桃園市長鄭文燦、經濟部工業局局長呂政華下午一起出席中華車 eMOVING電動機車iE 125全台首發記者會。記者蘇健忠／攝影
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中華汽車總經理陳昭文（左起）、桃園市長鄭文燦、經濟部工業局局長呂政華下午一起出席...
中華汽車總經理陳昭文（左起）、桃園市長鄭文燦、經濟部工業局局長呂政華下午一起出席中華車電動機車iE 125 eMOVING全台首發記者會。記者蘇健忠／攝影
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電動機車鄭文燦經濟部
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