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仁寶攜手許潮英基金會 邀雲林弱勢兒觀劇

2019-07-19 15:16經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

7月20日仁寶電腦工業股份有限公司和財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會共同主辦「找回失去的勇氣」親子舞台劇，

將於雲林縣政府文化處表演廳登場，現場將有近千名弱勢、身心特殊的孩子和師長們，在水立方劇團的年度創作「找回失去的勇氣」親子舞台劇中，經歷一場奇幻的夏日之旅。

仁寶電腦長期推動企業社會責任，並對社會弱勢關懷不遺餘力。自2016年至2018年，合計邀請了約2,750位來自花蓮、嘉義、台東的弱勢學童及其師長們共同觀賞演出。

本次活動在仁寶電腦丁長捷副總的帶領下，共有仁寶志工社及崑山科技大學同學40多名志工參與。

仁寶志工社是由仁寶同仁組成，利用工作之餘長期從事社會服務工作；另外，崑山科技大學志工是仁寶電腦長期贊助的「大專閱讀志工」團隊之一，仁寶鼓勵大專生利用課餘就近輔導校區附近低收入戶兒童課業，為弱勢兒童學習貢獻一份心力。

雲林諸位長官、各級學校、慈善機構主管等，均一致感謝仁寶電腦推動了這場大型慈善公演，給予弱勢清寒家庭及身心特殊的孩子們帶來溫暖及充實的人生，並引領他們進入藝術殿堂，體驗奇幻美麗精靈世界裡的故事。

弱勢和身心特殊的孩子有時候因為家庭功能薄弱或支持度不足，在面對生命中的問題或抉擇時，容易失去平衡或被外力環境影響。

仁寶電腦表示：「希望透過本次的戲劇，鼓勵孩子們看見故事背後的意涵及潛在本質，引導孩子們面對問題與困難時，如何重新檢視並拾回勇氣，從錯誤中學習，永不輕易放棄自己，為自己做出正確的選擇。」

「找回失去的勇氣」除了驚人的巨大森林寫實場景和耗資甚鉅的軟硬體之外，並結合多項特技演出與聲光特效，更著重於劇情中精靈們和7歲小女孩小雨在面臨人生抉擇時的心態和決定的勇氣。

仁寶志工
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