現代人手機滑不停！ 「抗藍光保養」成美麗新顯學

2019-07-19 13:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



現代人要避免老得快，除了得勤做防曬阻擋陽光紫外線外，保養專家Kevin（凱文老師）提醒，現代人平均每日曝露藍光汙染長達12小時，包括隨身攜帶的手機、電腦、螢幕，以及追劇必備的平板等，可說是每個人最親密的老化危「肌」。

Kevin（凱文老師）進一步指出，另有研究指出，藍光對肌膚造成的氧化作用是紫外線中UVA及UVB的總和，會穿透肌底，造成更深度且永久的傷害。

且大家出門在外，多半都會擦拭防曬產品阻擋紫外線及光傷害，但回到家後，卸妝保養同時也卸下心房，再拿起平板追劇，或是近距離滑手機、開著桌機持續工作，這些我們寸步不離的3C產品，卻已開始悄悄侵襲著肌膚。

此外，最新研究亦顯示，人們在下午5點後使用手機的時間明顯增加，並在晚間10點達到最高峰。另外87%的現代人睡前及起床前一個小時會使用手機，67%的人起床第一件事便是確認手機訊息。

同時，國內外也有多項皮膚醫學報告證實，空氣汙染與藍光危害對皮膚疾病及敏感性肌膚有許多負面影響，除了導致肌膚色素沉澱、發紅、缺水、乾燥、紋路生成、提早老化外，也會使人體情緒亢奮，減少大腦褪黑激素分泌，加速肌膚發炎、氧化及衰老。

瞄準「抗藍光保養」的新顯學，已於2018年推出「抗空汙防護系列」的香緹卡，今夏再推出新生力軍「抗藍光防護精華液」，以西班牙庇里牛斯山的酵素萃取物作為主成份，訴求能第一線防禦藍光威脅，讓肌膚遠離數位汙染。