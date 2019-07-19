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和大搶攻電動車市場商機 嘉義縣加碼建三廠2年後投產

2019-07-19 13:13聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣再傳重大投資好消息！繼航太研發基地落腳民雄鄉，進駐大林鎮大埔美精密機械園區的汽車傳動系統製造大廠和大工業公司，今天上午舉行嘉義三廠新建工程動土典禮，和大董事長沈國榮說，嘉義三廠廠房及宿舍斥資40億元，將建置12條智能生產線，年營收上看40億元，搶攻電動車市場商機，目前已掌握多家車廠訂單，預計新廠投入年營收目標130億元。

動土典禮由沈國榮與縣長翁章梁等來賓，共同主持動鏟儀式，新廠房採自動化AI智能產線，以高精度與高效率研發製造，維持競爭優勢，滿足2021年後電動車客戶訂單產能需求，動土基地9100坪，總投資含營建及機器設備建置逾40億元，廠房及宿舍工期1年9個月，規劃建置十條智能產線，供應美洲、歐洲、韓國等客戶電動車傳動系統。

和大深耕台灣，營運製造基地包含台中大里、中科及嘉義三大廠區，其中嘉義一廠完成8條智能自動化產線架設投產，供應美國B客戶及電動車T客戶汽車齒輪及傳動軸訂單需求；嘉義二廠陸續建置六條智能產線，將從第4季起至2020年第2季導入量產，總計可達14條產線規模，預估可創造年產40億元產能規模，嘉義三廠投入也可望增加40億元營收，未來嘉義將成為和大重要基地。

翁章梁說，邁入工業 4.0世代，全球企業面對新世代智能工廠誕生，和大為因應全球最大電動車廠特斯拉（Tesla）快速成長採購商機，掌握成長契機，打造為特斯拉專廠；大埔美園區目前進駐廠商115家已有68家生產營運，未來結合民雄鄉航太研發基地，將與民雄、頭橋、嘉太等工業區打造智慧機械、機器人、線性滑軌相關產業供應鏈，創造工業競爭優勢，帶動產業發展。

進駐嘉義縣大埔美精密機械園區的汽車傳動系統製造大廠和大工業公司，上午舉行嘉義三廠...
進駐嘉義縣大埔美精密機械園區的汽車傳動系統製造大廠和大工業公司，上午舉行嘉義三廠新建工程動土典禮結束，縣長翁章梁（左二）參觀廠房生產線。圖／縣府提供
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進駐嘉義縣大埔美精密機械園區的汽車傳動系統製造大廠和大工業公司，上午嘉義三廠新建...
進駐嘉義縣大埔美精密機械園區的汽車傳動系統製造大廠和大工業公司，上午嘉義三廠新建工程動土典禮。圖／縣府提供
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進駐嘉義縣大埔美精密機械園區的汽車傳動系統製造大廠和大工業公司，上午舉行嘉義三廠新建工程動土典禮。圖／縣府提供
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和大電動車
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