優質農漁產品哪裡買 農業金庫打造認證平台

2019-07-19 12:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



全國農業金庫19日表示，其100%持有的子公司農金資訊公司，整合全台農漁會產品的產銷媒合平台，預期今年中秋節前開始試營運，農金安心GO平台將是購買安全農漁產品的第一選擇。

2019台灣產業科技推動協會（TITA）於12日假台大醫院國際會議中心舉辦年會及第16屆台灣金根獎頒獎典禮，全國農業金庫及農金資訊公司團隊，在年會向現場與會來賓及企業負責人推廣具有安全認證標章的農漁產品，嚴選來自全國各地農漁會及青農的優質農產好物。

透過農金資訊公司新設的「農金安心GO安全認證農漁產品產銷媒合平台」，協助將有機認證、具產銷履歷驗證或QR CODE的農漁產品及HACCP加工食品經由網路平台銷售及推廣。

副總統陳建仁親臨大會並停留在農金安心GO展示攤位，由全國農業金庫董事長吳明敏說明農金安心GO平台所扮演的角色，平台嚴格把關上架的農漁產品必須具備安全認證標章，透過此媒合平台提供安全國產農漁產品及加工食品的展示，讓消費者願意以合理價格採購安全的產品，提高農漁民所得，進而加速農業政策的落實。