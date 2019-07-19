台新贊助高球選手蔡佩穎 日次巡ECC女子高球錦標賽封后

2019-07-19 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



日巡次級賽ECC女子高爾夫錦標賽結果出爐，由台新銀行贊助的我國好手蔡佩穎自各國選手中脫穎而出順利封后，拿下今年首座冠軍獎盃。

蔡佩穎自今（2019）年初來表現不俗，已分別在台灣女子高球公開賽、Twin Fields Ladies Tournament（雙田女子賽）、Sky Ladies Abc Cup（天空女子賽）拿下亞軍，上周在日巡次級賽ECC女子高球錦標賽更一舉奪冠。

蔡佩穎表示要將榮耀獻給台新銀行，感謝台新銀行多年來對她的支持，成為她最佳後盾，讓她可以無後顧之憂的練習並參與比賽爭取榮耀。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷指出，台新銀行重視台灣體育人才的培育，自2010年贊助高球球后曾雅妮後，也持續培育年輕一代選手，希望讓台灣選手在全世界發光發熱。

台新銀行自2013年起贊助蔡佩穎，一路走來締造許多亮眼成績，目前在台巡賽獎金排行榜位居第一，上周在日次巡ECC賽最後的第17跟第18洞連抓兩鳥，以三回合低於標準10桿的206桿拿下冠軍獎盃，目前在日本次巡年度獎金榜位居第二。

蔡佩穎的好表現台新與有榮焉，林尚愷期許她能夠持續為自己與臺灣創造更多的佳績。

林尚愷表示，台新銀行用專業與認真的精神為客戶服務，也安排客戶與贊助球員及慈善串聯，多年來舉辦「台新銀行名人慈善高球聯誼賽」，邀請客戶與球員一起切磋球技、貢獻愛心，用行動讓愛的力量持續傳遞。