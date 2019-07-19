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中鋼攜手中碳 舉辦全能智慧王夏令育樂營

2019-07-19 11:19經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

為充實高雄小港區國小學童的暑假生活，中鋼攜手旗下子公司中碳，自7月15日至19日，分2梯次在高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校，共同舉辦中鋼全能智慧王夏令育樂營，以該校餐飲藝術教育特色為主軸，另加入科普課程，除拓展學子們視野外，也引導及強化學童投入各項學習的動機與意願，進而養成主動求知的習慣。

中鋼公共事務處鍾錫洲處長表示，今年參加夏令育樂營的學子共計100人，很感謝高餐附中的鼎力相助，讓同學們能在兼具色香味的夏令營活動中度過一個充實又有意義的暑假，看到學校如此用心的規劃每項課程，相信每個人都可以滿載而歸。

高餐附中周敦懿校長表示，餐飲藝術是培養孩子美學涵養與創新應用的一門教育，非常感謝中鋼、中碳舉辦全能智慧王夏令營活動，讓小港區子弟今年能夠參與及認識餐飲製作，也希望藉此燃起莘莘學子學習烹飪的興趣。

本次夏令營活動多元有趣，內容包含手調飲料、製作手工餅乾、杯子蛋糕及分子料理等課程。在夢幻彩虹飲課程中，主要利用各種飲品的不同密度，並搭配「杯壁下流」的手法，使各種飲品分別倒入杯子後，可產生漸層顏色的視覺效果；另外的珠圓玉潤課程，讓學員了解海藻酸鈉溶液和鈣質可結合成晶球，搭配不同的果汁後，則變為五顏六色、色彩繽紛的分子料理，再淋上冰淇淋後即成為一道道清涼解暑及不同口味的的消暑飲品，學員們無不稱奇。

此外，中鋼致力於環境保護工作，本次夏令營也搭配時下最夯的循環經濟、資源再利用議題，特別安排中鋼集團教育基金會的環境教育課程，透過精心設計的互動式教具以及DIY轉爐石生態MEMO夾，使環境教育更加多元有趣，同學們不僅認識爐石的特性及應用於水泥、鋪路、海洋工程等多種用途外，亦實際體認「沒有真正無用廢棄物、只有錯置的各種資源」的正確觀念，明白環保的重要性。

小港國小顏同學開心地說，製作手工餅乾時，大家一起用力攪拌麵糰，並利用巧克力粉、抹茶粉加添顏色，雖然很累手很痠，但吃著自己烘烤完成的餅乾，真的很有成就感，

而太平國小黃同學則很興奮地展示自己所製作的轉爐石生態MEMO夾，並且覺得轉爐石對於環境的幫助很大，可以減少天然砂石的開採以及保護環境。課程結束後，每位小朋友都一致覺得好玩又趣，也學習到許多知識，同時也紛紛把自己完成的料理帶回家，與家人分享努力的成果。

中鋼夏令營餐飲
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