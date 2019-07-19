和大嘉義三廠動土 將在嘉義設第二總部

2019-07-19 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



特斯拉概念股和大工業（1536）新廠嘉義三廠今（19）日舉行動土典禮，在電動車需求快速增溫下，總計在嘉義的新廠投資金額將突破百億元，董事長沈國榮表示，還會有新廠繼續加入，藉由AI自動化設備因應未來20年的人力瓶頸，並可能在嘉義設第二總部。

沈國榮表示，二廠廠區陸績再建置6條智能產線，將從今年第4季起至2020年第2季導入量產，在嘉義二廠完工之後，將挹注和大年營收40億元，使和大2020年營收即可達到百億元規模，再加上三廠的40億元，2021年將再大幅擴增。