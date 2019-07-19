空服員罷工取消兩千航班 長榮宣布明全面復飛

2019-07-19 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



長榮航空空服員6月20日開始罷工，7月9日晚間24時正式結束。 本報資料照片 分享 facebook

長榮空服員罷工，在7月9日晚間24時正式結束，不過對航班仍舊有影響，截至目前預計影響2000航次，衝擊40萬名旅客。長榮航空今天上午表示，將於明天全面復飛，旅客可以安心搭乘。

長榮航空今天上午在官方LINE上傳送一支影片，宣告「我們準備好了！」、「7/20重返初心，全心啟航」。對此，長榮航空說，受到空服員罷工影響，部分航班取消至7月19日，但自20日起，航班皆恢復正常。