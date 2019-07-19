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長榮走過罷工低谷 歐洲布局再下一城！明年2月飛進米蘭

長榮航空 2月18日飛進米蘭

2019-07-19 08:15經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

圖為外國遊客在去年新開的星巴克米蘭店外自拍留影紀念。歐新社
圖為外國遊客在去年新開的星巴克米蘭店外自拍留影紀念。歐新社
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長榮航空走過罷工營運低潮幽谷，歐洲布局再下一城，明年新增米蘭新航點2月18日首航，目前官網已開始接受訂票。長榮航空在美國線航班領先後，隨著新機加入，長榮航空決開闢台北-米蘭直航航線，擴大布局歐洲市場。

長榮航空波音787機隊規劃引進24架，4架787-9已於今年5月全數交付完畢，787-10自6月起導入，今年規將會交付4架，預計2022年全數交機。787-10可由台灣直飛亞洲各航點、澳洲布里斯本，機艙內採兩個艙等設計，配置有34個皇璽桂冠艙、308個經濟艙，共342個座位數。

長榮即將開航的米蘭航線，是早就聞名全球的時尚設計之都，是個由精品與購物等構成的時尚都市，米蘭新會展中心是世界上最大的博覽會場；義大利米蘭大教堂更是全世界五大教堂之一，更是歐洲南方的重要交通要點，而且長榮開闢米蘭航線後，旅客可以選擇由羅馬進、米蘭出。

目前從網路上的資料顯示，長榮航空的班表台灣飛米蘭班機，桃園機場出發時間是深夜11時，隔天清晨6時30分抵達米蘭馬爾彭薩機場，飛行時間13小時50分；回程當地時間上午11時從米蘭馬爾彭薩機場起飛，隔天清晨6時30分到桃園機場，飛行時間約12小時30分。

長榮航空。聯合報系記者陳嘉寧／攝影
長榮航空。聯合報系記者陳嘉寧／攝影
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長榮航空米蘭桃園機場
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