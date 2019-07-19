策略經營╱王智民跨界挖商機 AI神助攻

眼鏡行能做什麼異業結合？可以延伸什麼生意？甚至怎麼重新定位自己的角色？星創視界集團（Nova Vision）計畫從賣眼鏡的驗光中找出新商機，透過拍攝眼底圖片可以篩查出30幾種疾病。未來將在中國展開初篩計畫，預計2019年年底前在所有門市設置1,000台設備，且這項篩檢機制已經與一些藥廠、藥店及醫院進行合作。

眼鏡驗光 找到新市場

同時，具台資背景的星創視界集團也跟進新零售，旗下擁有中國寶島眼鏡、鏡客、米蘭米藍等眼鏡通路。

星創視界集團董事長王智民表示，利用AI篩查的能力，可以檢驗出篩查出30幾種疾病。 網路照片 分享 facebook 集團董事長王智民首先思考，「新零售到底能幫傳統零售業解決什麼問題？」他認為，新零售能夠解決「SKU」（Stock Keeping Unit，商品品項）跟「消費者的ID」（身分識別）高速匹配的效率問題。

延續這樣的思惟，他開始將寶島眼鏡從「銷售驅動」轉變成「醫療專業驅動」，透過AI（人工智慧）演算法進行驗光等方式，將身體健康狀況迅速分析出來，並形成電子病歷表。

王智民在上海舉辦的「新領袖創新大課暨2019（第19屆）中國企業未來之星年會」上公開自己的探索過程。根據《中國企業家》雜誌報導，他說，新零售可以把SKU與消費者ID做高速匹配。

善用數據 轉型新零售

大部分企業過去幾十年、甚至上百年來，所有的管理系統，包括ERP（企業資源規畫系統）系統，解決的都是SKU的效率，也就是從產品的效率方面解決問題。

這類傳統零售，在王智民的理解是三個「S」，第一個是SKU，第二個是Store（門市），第三個是Sale（門市裡面的銷售），這三個S組成了傳統零售的結構，而且重點是SKU。因為延續賣方市場，只要有貨就能賣出去，這種是過去幾十年來所有的傳統零售習慣性的思維。

為什麼傳統零售在轉型過程這麼痛苦？因為從來沒有建立以ID、消費者為中心的洞察體系，包括組織架構和文化，然後倒推供應鏈，這是所有傳統零售業始終無法快速轉型的關鍵。雖然零售商可以接觸到消費者，但是他們對消費者真正的洞察並不是很清楚！

「新零售有幾個東西要變化。」王智民認為，首先是「SKU要變化」，未來銷售的產品要盡可能產生數據，如果能產生數據，即使消費者已買了這個產品，該產品產生的數據仍然可以幫你延伸對消費者的洞察。其次是「門市盡量智慧化」，現在已經有很多服務商做這個事了。

最後是「對銷售的培訓」，大陸零售行業裡大部分的銷售其實是沒有被足夠培訓，也就是說，零售店裡的銷售員對自己的品類並不清楚，反而不少消費者的知識跟認知比銷售員還要厲害，如果是這種狀況，那這個零售商是非常危險的。

機器判讀 可篩檢疾病

王智民找到一條把SKU跟消費者的ID高速匹配起來的途徑，就是消費者的眼睛和疾病篩選。以前要透過醫生在現場判別，現在只要透過攝影，提供數據交由機器判讀，就能輕易初步篩查出來。

王智民指出，星創視界已經把大量的機器鋪到門市裡，後面搭上了AI篩查的能力，對消費者來說，這是星創視界的眼鏡店獨特服務。透過三、五分鐘快速拍完兩隻眼睛之後，從眼底圖片中就能篩查出30幾種疾病（大致分成眼睛相關疾病、心血管疾病、糖尿病與其他類別）。

2018年7月開始至今總共篩檢了12萬人，結果顯示，基本上所有的慢性病都在年輕化，以前認為40歲、45歲以上才會得的慢性疾病，現在20幾歲、30歲人的身上就看到了。

他說，拍一張眼底照片，200種常見疾病中，目前已經攻克到快接近40種，甚至將來進一步可能有辦法篩查800種罕見疾病，只是目前數據量還太少，需要更長的時間來做。