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高績效教練╱向文藝復興大師學管理

2019-07-19 04:18經濟日報 顏長川（資深企管顧問）

傳說中，舜把帝位禪讓給禹時，傳授了這樣的心法 ：「惟精惟一，允執厥中。」翻成白話就是，在每個選擇中守護初衷，讓初衷提升每個選擇的力量，接著切記在這個過程中隨時保持平衡。

所謂的初衷就是「一」，而一是萬事萬物變化的根源，最簡單也最複雜。簡單是複雜的極致，翻成英文就是「The power of One」。

曾任教於美國馬里蘭大學商學院，現為國立台灣大學管理學院會計學系教授劉順仁，其研究重心在於「如何將組織文化、策略、與績效制度融合為一，以創造基業長青的組織」，他在《把一招練成絕招》的書中強調：管理是人類追求「跨部門協作」績效的活動，也是人們理性的表現，甚至如自然科學般可用數學公式來加以描述，以獲得最佳答案。

管理的精髓無法只在上述的表面技巧尋找，必須鑽研到最深處的文化層面。

其次，劉教授提到文藝復興時代的人文精神對管理的啟發：藝術大師創造偉大作品的生命動能和心法，孕育了管理的根基和精神，也創造了文化、策略和制度，對人才具有無比的吸引力，讓人性中具有感受和創造的美好本質得到充分發揮。

資本主義拚命賺錢又不被金錢所奴役的精神，和企管界提倡的人文精神不謀而合。

此外，每家企業各有其不同的核心能力，大都建立在自己的某種文化價值上，表現為經營者對自己事業本質的掌握，如亞馬遜專注於「滿足顧客需要」、信義房屋以「信用」唯首是瞻…，沒有藍海文化就沒有藍海精神和策略，更不會有航向藍海的核心能力，自然就無法享受日出日落的美景。

人文價值和績效實踐如何並重？劉教授試圖從文藝復興文化中整理出幾個重點：

一、五大培養人才之道：

向喬托學「精深」開拓視野、向達文西學「精微」看見創業機會、向米開朗基羅學「精壯」重新思考幕僚的定位、向拉斐爾學「精密」進行跨部門協作、向伽利略學「精準」實踐破壞性創新。

二、發揮人性創造的本質：

尊重人性是中西文化的交集，因此，「發揮人性中的創造力」是企業競爭力的根源。而這一切的管理智慧，必須落實在培養具有「文藝復興」素養的跨界人才，才是經營管理最厲害的絕招。

三、王道經營會計學：

這是根植於中華文化的價值觀與核心理念，融合了西方會計學的分析架構，可以說是會計學的文藝復興——希望能對隱性價值提出合理且可評估的工具，將有助於企業及組織的永續發展，進而對國際社會做更多貢獻。

亞歷山大曾問亞里士多德：「1有多大？」亞里斯多德回答：「1就是1，但1也可能無窮大，如果這個1是指領導人的話！」

我想，如果領導人再向文藝復興大師學習「深微壯密準」五字訣，將一招練成絕招，發揮一的力量，就可很有自信地說「吾道一以貫之」，成為「新一貫道」的信徒了！

（作者是資深企管顧問，本專欄隔周五刊登）

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