瞄準首購小家庭 金鋐微一500萬元起購入三房

2019-07-18 21:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



金鋐建設總經理鄭淳學針對自住型購屋者，堅持推出「負擔得起的好品味」。今（18）日公開的「金鋐微一」預售案，每坪單價落在「一字頭」的17萬元，總價位於500-700萬元之間，鎖定青年成家首購族群推案。

金鋐建設今（18）日舉行 「金鋐微一」 公開儀式，由總經理鄭淳學、副總經理吳煊鈴夫婦共同主持。

金鋐微一的基地座落竹北鳳崗大橋旁，是當地少見的全新公開預售大樓案，針對自住型購屋者設定的實用格局與提升質感，訴求「負擔得起的好品味」，甫公開即受到週邊有意購屋的年輕夫妻客層的高度關注。

金鋐建設副總經理吳煊鈴表示，金鋐微一規劃獨棟建築、單層6併，28-35坪，全區3房，28坪為3房2廳1衛，35坪為3房2廳2衛，戶戶2-3面採光，衛浴皆開窗通風。針對自住型首購客層，主力總價約500-700萬之間。車位規劃於一樓及地下一樓，均為平面車位，單價在90-100萬元。

她指出，金鋐微一對建材設備相當講究，在室內隔間牆方面，考量家中寶貝與家人的健康，特別採用經台灣建築中心材料實驗室測試無毒環保綠建材的大合石膏磚 ，不僅隔音、耐震、美觀、健康，高密度鑄模成型的磚體，更可單點承受高達310.5公斤的吊掛重量，有利於裝潢設計。