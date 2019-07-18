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為升：推出77GHz毫米波雷達內輪差 主動預警系統

2019-07-18 18:50經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

為升電裝董事長尤山泉表示，大型車輛裝設行車視野輔助系統已是世界趨勢（為升公司提供...
為升電裝董事長尤山泉表示，大型車輛裝設行車視野輔助系統已是世界趨勢（為升公司提供）
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因應明(2020)年1月1日起大客車與大貨車辦理定期檢驗，應裝設合於規定之行車視野輔助系統，為升在高雄2019商業車博覽會發表全新「77GHz毫米波雷達內輪差主動預警系統」，以先進的主動預警技術，打造全方位防護系統，保護弱勢用路人安全，要搶攻全新商機。

依據交通部運輸研究所的研究推估，每增加一位車禍死亡民眾，社會成本增加約新台幣一千六百萬元，而每增加一位車禍受傷民眾，社會成本增加約新台幣一百萬元，以2018年道路交通事故，死亡為2,780人、受傷426,799人，社會成本增加達四千七百一十二億七千九百萬元，損失巨大，不容小覷。而大型車又是車禍致死的主要禍首，其大部分事故係因車體結構產生「視覺死角」以及轉彎時較大的「內輪差」造成。

為避免此種憾事屢屢發生，交通部公路總局於2018年頒布交通安全規則修正，自2020年1月1日起，大型車行車視野輔助系統列為定期檢驗項目，車主應裝設合於規定之行車視野輔助系統，或下列任一裝置：左右兩側視野鏡頭及車內螢幕、右側裝設近側視鏡及雷達警示系統、可顯示車輛四周影像之環景顯示系統，以偵測車體四周的視覺死角。

為升電裝推出全新「77GHz毫米波雷達內輪差主動預警系統」，強調不僅具有最必要性的主動預警功能、偵測範圍涵蓋內輪差與視野盲區無死角、全天候運作不受惡劣氣候影響且信賴度高，可做到全方位守護用路人安全。

為升電裝董事長尤山泉表示，大型車輛裝設行車視野輔助系統已是世界趨勢，且主動式預警系統技術純熟，全球各國也紛紛設立相關法規保護用路人安全。為升電裝推出世界首創「77GHz毫米波雷達內輪差主動預警系統」，不僅優於歐盟法規規格，更無現行超音波雷達、攝像鏡頭容易受環境干擾、誤判率高等缺點，以全天候運作、主動預警、完全涵蓋大型車內輪差與視野盲區等優勢，全面保護弱勢用路人安全。

新台幣車禍鏡頭
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