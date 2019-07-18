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帝圖Q3衝營運 21日舉行夏拍推黃君璧台灣首見35才巨幅

2019-07-18 18:20經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

帝圖（6650）夏季拍賣將於7月21日舉行，拍品數量共計717件，總預估價約1.7億元，矚目拍品包含張大千「嵩壽圖」，估價新台幣800萬至1,200萬元；此外，黃君璧1973年創作之「錦繡河山」估120萬至200萬元，為台灣首見35才巨幅，亦為一大亮點。

此次拍賣會將分為「近現代書畫」、「古董珍玩」、「現代與當代藝術」等三大專場。近現代書畫方面，「渡海三家專區」溥心畬、張大千、黃君璧是中國傳統水墨畫的代表人物，是中國近代美術史一流大家，因此渡海三家仍是本次夏拍徵集重點。

矚目拍品為張大千「嵩壽圖」，136.5x64.5公分，預估價新台幣800萬至1,200萬元，此幅「嵩壽圖」作於 1982 年，張大千時年84歲，為繪贈畫友程滄波80華誕壽禮，此時張大千的高士圖風格從清新俊逸向「蒼深淵穆」轉變，畫面「筆簡而意不簡」，從該畫可看出張大千藝術風格的巧妙演變和形成過程。

此外，黃君璧1973年創作之「錦繡河山」，預估價新台幣120萬至200萬元，為台灣首見35才巨幅。帝圖表示，此幅畫作尺幅壯觀，堪為黃君璧難得一見的精品；此幅巨構飛瀑而下，深澗水豐，代表主人財庫保滿，萬事順遂，實為黃氏集大成之作。

此次近現代書畫專場封面是溥心畬「竹苑秋隄」，估價新台幣30萬至60萬元，作於1953年。款識為「霜後山光尚碧，秋深草色猶青，隄外扁舟泛泛，竹邊野水泠泠。癸巳孟陬。心畬作。」

現代與當代藝術拍賣方面，則再推出春拍斬獲佳績的KAWS專場共13件作品。1974 年出生在美國的KAWS，畢業於紐約知名藝術學院School of Visual Art，早期一開始，他把路邊那些海報、電子看板塗上自己的招牌「 X X」叉叉圖案，出乎預料的大受歡迎並被廣為宣傳，因而開始走紅，踏入他藝術創作的人生。

隨著名聲愈來愈響亮，KAWS開始把作品拓展到海外，從東京、倫敦到巴黎至全球，世界各地都能看到他的塗鴉蹤跡，玩具公司、服裝公司、迪士尼等全球知名品牌皆與他攜手推出聯名商品。

帝圖夏季拍賣將於7月21日舉行，拍品數量共計717件，總預估價約1.7億元，矚目...
帝圖夏季拍賣將於7月21日舉行，拍品數量共計717件，總預估價約1.7億元，矚目拍品包含張大千「嵩壽圖」，估價新台幣800萬至1,200萬元。帝圖／提供
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帝圖夏季拍賣將於7月21日舉行，黃君璧1973年創作之「錦繡河山」將上拍，預估價...
帝圖夏季拍賣將於7月21日舉行，黃君璧1973年創作之「錦繡河山」將上拍，預估價新台幣120萬至200萬元，為台灣首見35才巨幅。帝圖／提供
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