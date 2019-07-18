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2019海峽兩岸台北夏季旅展 7月19 ~22日世貿一館展出

2019-07-18 16:46經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

由旅行業品質保證協會和海峽兩岸旅遊交流協會合辦的「2019海峽兩岸台北夏季旅展」，將於7月19至22日一連四天在台北世貿一館隆重登場，這是大陸文化和旅遊部門自去年宣布融合後，第一次大規模在台展出兩岸文化旅遊的盛會，合計有21個省市、近380位文化、旅遊協會、旅行社、景區、博物館、文創業、農家樂與觀光工廠等代表來台展出，為近幾年規模最大的兩岸旅展。

品保協會理事長許晉睿表示，這是兩岸旅遊業交流，和特色產品形成推介的平台，兩岸業者可以藉此互享最新旅遊資訊，消費者也可以在此購買到超所值的優惠產品。而且這次旅展參展單位擴大到各地的文化創意、體育、景區、博物館、餐廳、農家樂甚至觀光工廠，消費者將可享受最多元的觀光產品。

另外，明日下午有旅遊洽談會，兩岸業者可以共同參與交流，台灣旅行社、旅館、民宿及休閒農場等相關產業近100個單位報名，分上下兩場進行，以面對面洽談方式與來自大陸21省文化與旅遊協會、赴台組團社旅遊業者計61單位，150位大陸業者進行洽商，宣傳台灣最新旅遊資訊及接待計畫，不僅擴大延伸參展效益，也期待透過此次兩岸旅遊平台持續發展及交流，為兩岸業者開發後續實質旅遊商機。

海旅會主任任佳燕說，旅展期間，大陸展團活動豐富、形式新穎、特色濃郁、優惠眾多。在大陸展區，不僅可以獲得豐富的旅遊資訊和精美的旅遊文宣資料，也可以欣賞煙臺剪紙、侯氏社火臉譜、侗族大歌、福建南音、廣東醒獅等非物質文化遺產表演，還可以參與「騎行中華」自行車體驗、卡通吉祥物製作、專屬臉譜繪製、生肖剪紙、高爾夫推杆、試吃試飲、打卡拍照贏獎品等一系列互動活動。

主辦單位表示，除了陸方有380位代表來台參加旅展外，台灣旅遊業者也不遑多讓，計有縣市政府、星級旅館、旅行社、休閒農場、民宿業、及精品文創伴手禮業計36個單位，超過600位台灣業者參與。

「2019海峽兩岸台北夏季旅展」將於7月19至22日一連四天在台北世貿一館隆重登...
「2019海峽兩岸台北夏季旅展」將於7月19至22日一連四天在台北世貿一館隆重登場，這是大陸文化和旅遊部門自去年宣布融合後，第一次大規模在台展出兩岸文化旅遊的盛會。　記者楊文琪／攝影
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