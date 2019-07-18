陽明海拚服務 增印度-歐洲快線

2019-07-18 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



陽明海運（2609）今（18）日宣布，攜手中遠海運（COSCO SHIPPING Lines）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、Ocean Network Express（ONE）、以及東方海外（OOCL）開闢東印度往返西北歐快線（East India and North Europe Express，簡稱IEX），預計自10月26日於維薩喀巴坦（Vizag）首航，提供南亞、地中海、西北歐主要港口的直航服務。

陽明表示，本航線將配置九艘6,500 TEU級貨櫃船舶，其中陽明海運投入1艘，提供63天巡航的每週固定航班服務，靠港順序為維薩喀巴坦（Vizag） - 克里希納帕特納姆（Krishapatnam） - 清奈（Chennai） - 杜蒂戈林(Tuticorin） - 可倫坡(Colombo） - 科契（Cochin） - 達米埃塔（Damietta） - 派里厄斯（Piraeus） - 鹿特丹（Rotterdam）- 倫敦門戶港（London Gateway） - 漢堡（Hamburg） - 安特維普（Antwerp） - 利哈佛（Le Havre） - 達米埃塔（Damietta） - 吉達（Jeddah） - 可倫坡（Colombo） - 維薩喀巴坦（Vizag）。

IEX將為市場上唯一提供印度東部與南部往返地中海與西北歐的快速航線，此航線除直航西北歐主要港口外，同時將搭配地中海轉運中心達米埃塔（Damietta）、派里厄斯（Piraeus）與陽明海運全球航線網絡銜接，提供印度往返西北歐、希臘以及東地中海市場的航線服務；而該航線設計亦可進一步強化陽明海運現行地中海往返西北歐區間之市場布局。