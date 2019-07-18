BELLAVITA十周年再蓋一間？ 梁佳敏：不排除可能性

2019-07-18 16:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



BELLAVITA董事梁佳敏表示，只要有合適的地點，不排除會再開第二間城堡百貨的可能，而且會是一間更年輕的BELLAVITA。

此外，從開幕至今在BELLAVITA開設品牌旗艦店已經長達10年之久的國際精品HERMÈS也即將進行改裝，並擴大營業面積為1、2樓，今年Q3正式動工，預計2020年正式亮相與HERMÈS來台35周年同慶。

梁佳敏指出，持續引進歐美一流頂級精品，以及堅持不做現金回饋（滿千贈百），依舊是BELLAVITA下一個10年的重點經營方向，但未來會再有更多規劃，拉近消費者與BELLAVITA之間的距離，希望大家都能夠進來，而這也是近年來團隊用心努力且明顯成長的改變之一。

像是隨季節及主題變化的中庭裝置藝術，近來便常常成為IG、FB等社群軟體洗版的熱門話題，每到假日就成為不少親子家庭客層遊逛的好去處，梁佳敏說：「這就是當初刻意保留中庭偌大空間，還有綠樹、水池的用意。」還有B2美食廣場以「We Share Everything-分享」為初衷，更首創台灣百貨商場共食區可由專人點餐及送餐服務。

一杯咖啡、一客火鍋，或者一份義大利麵，和朋友一起下午茶，吃頓飯，其實走進BELLAVITA一點兒也不難。梁佳敏說，其中的bar & restaurant a³新義式餐廳其實就是當初她們姐妹三人想開的「那間小咖啡店」，她可愛的笑著說「雖然最後尺寸大了很多」。

但，bar & restaurant a³新義式餐廳裡頭不僅提供咖啡、輕食、正餐，其中還有部分餐點更是他們一家人最愛的私房菜，像是油漬蕃茄義大利大寬麵、龍蝦義大利麵，還有海鮮盤（碳烤／冰鎮冷盤）等，且這裡還是BELLAVITA每日營業時間最長的一間店，從上午7時一直到深夜12時。

此外，BELLAVITA還有10年前就已引進的全台第一家米其林星級餐廳侯布雄法式餐廳和侯布雄法式茶點沙龍。看好台灣消費者對美食的熱衷，以及對星級餐廳的喜好，梁佳敏透露，BELLAVITA最快在今年底或明年初，還會再引進另一家全球知名的歐式米其林星級餐廳。

梁佳敏表示，即便是和她一樣的素食者，也都可以在BELLAVITA裡的任何一家餐廳，找到適合自己的美味料理。