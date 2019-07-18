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罷工事件後 長榮桃園─日本松山航線低調首航

2019-07-18 15:59經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

長榮航空歷經長達20天罷工事件後，今日低調開航桃園─日本松山航線定期航班。 圖／...
長榮航空歷經長達20天罷工事件後，今日低調開航桃園─日本松山航線定期航班。 圖／長榮航空提供
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長榮航空歷經長達20天罷工事件後，今（18）日低調開航桃園─日本松山航線定期航班，倒是交通部高規格且大陣仗捧場，政務次長黃玉霖偕同民航局長林國顯、觀光局長周永暉搭乘首航航班，飛往日本參加愛媛縣舉辦的首航儀式，並將進行觀光及鐵道交流。

據指出，交通部長林佳龍擔任台中市長時，與日本愛媛縣締結友好城市，故林佳龍原本要親自參加長榮航空桃園─日本松山航線定期航班首航儀式，並飛往日本，沒想到丹娜絲颱風來襲，林佳龍要視察交通部所屬單位防災、防汛的準備工作，所以臨時取消，改由黃玉霖帶隊日本訪問。

長榮歷經罷工事件後，昨日開闢桃園─日本青森航線時也是低調首航，對於今日首航松山也是默默開航，連新聞稿都沒有發布，反倒是交通部對此事發出新聞稿，一時之間讓人有些錯亂，還以為新航線是交通部開航的。

交通部表示，日本松山所在地愛媛縣與台灣交流相當密切，每年在兩地均有鐵道、溫泉、自行車等觀光交流活動，吸引民眾互訪觀光。

去年桃園－日本松山包機搭載了超過1萬名旅客，今日長榮航空開闢桃園－日本松山定期航線，將以A321機型營運每周兩班（每周四、日），應可大幅增進民眾往返兩地的便利性，並進一步促進雙方觀光及文化交流。

交通部表示，台日之間自2011年起已開放天空，航班數持續成長，根據統計目前已建立37條定期航線，每周飛航約690班，去年台日互訪旅客數已達680萬人次，桃園─日本松山航線的開航，可使兩地民眾往返及交流更加便利，預期將促進台日間旅遊人數再創新高。

長榮航空航線
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