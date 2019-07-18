經濟日報領軍 台廠墨西哥汽配展斬獲豐

2019-07-18 14:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何盈慧 ╱即時報導



中南美洲最大規模汽配展－2019墨西哥國際汽車零配件展（INA PAACE Automechanika）上周落幕，本屆共有來自台灣、美國、加拿大、德國、西班牙、義大利、土耳其、英國、波蘭、捷克、巴西、阿根廷、沙地阿拉伯及墨西哥等24國、超過600家廠商展示零配件、維修、整合方案、汽車電子及系統等產品，經濟日報與台灣區車輛工業同業公會共同籌組18家台灣廠商參展。

台灣駐墨西哥代表鄭正勇於11日下午偕同經濟組組長許銘松及台貿中心主任陳立田前往墨西哥市Centro Banamex展覽中心探視專精於氣動工具、獨創發明世界最短僅84cm的氣動扳手的亞柏士公司、致力發動機零件出口商太立公司、以著重生產汽車用特殊螺帽因而聞名世界的慶益公司、冷卻產品、卡車零件為主的鋐泰公司、生產鋁合金鋼圈的巨和公司、台灣第一大車用連接器製造商胡連精密、專業汽車、沙灘車傳動軸製造廠欣欣龍公司、目前台灣唯一汽車變速箱同步齒輪環生產製造廠家均牧公司、生產注塑模具和注塑件的鍇榮公司、專精車窗昇降機與電動窗的展佑公司、生產炭素組裝用品富吉公司、專精水轉印物料設備與技術的承鋒公司、生產車用變速箱及引擎齒輪和差速器零部件馥勝工業、致力汽車鈑金的大專公司、專業氣動工具誠城公司、生產汽車鋁合金輪轂的緞熔社國際有限公司、及致力於製造汽車售後服務零配件和汽車改裝套件的沛斯可。

鄭正勇及許銘松就墨西哥投資環境、汽車業及零組件產業發展潛力與廠商交換意見，陳立田更準備市場現況資料、買主名單提供給參展商，希望廠商除了短期停留參展，更深入了解墨西哥經貿環境，並表示如有任何經貿問題，可隨時與駐外單位聯繫，提供台灣廠商更多的協助。