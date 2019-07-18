親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
最後一波倒數中

先打賴、再打柯？這張圖點燃柯文哲火藥庫

氣動工具最大亮點之一 AIRBOSS世界最短氣動扳手

2019-07-18 14:24經濟日報 記者羅淑華╱即時報導

AIRBOSS亞柏士氣動工具公司專精於高品質氣動工具開發設計、生產製造、銷售服務，研發的氣動工具體積小、輕量化、易操控，安全性高，為鎂合金輕量化產品搭配獨家專利製成，具備重量輕、精度高、耐高壓等特點，且全為環保材質可以完全回收，真正做到愛護地球，並設計符合人體工學，消費者使用更加舒適。

獨家專利讓產品壽命延長100%，降低消費者成本；重量減輕20%，減少使用疲勞度，有助提升業界產能。因應自行車及汽機車組裝、改裝及維修必要的氣動手工具需求大增，亞柏士採用最現代化的CNC加工母機，以及日本、瑞士、台灣等最先進加工設備，並以嚴格品質管理系統，生產高品質氣動手工具。產品獲得2019年第27屆台灣精品獎、2012年中國精品獎，並擁有多國發明專利及世界各大發明展多項肯定。

今年氣動工具最大亮點之一就是AIRBOSS獨創發明世界最短的氣動扳手，總長僅84cm，比市售產品短35%，一般工業產品能夠縮短3～5%就已不容易，可說是業界一大創舉。

AIRBOSS亞柏士手工具產品行銷全球，每年參與國際五金及汽配大展，深受歐美日使用者喜愛，並針對拉丁美洲及北美市場，透過墨西哥汽配展維繫客戶關係，並展出新產品。

 亞柏士氣動工具股份有限公司電話（04）2451-1968。（羅淑華）

亞柏士展示輕量化專業氣動工具，吸引眾多買主關注。陳妍貝／攝影
亞柏士展示輕量化專業氣動工具，吸引眾多買主關注。陳妍貝／攝影
分享

專利CNC
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

近5年營收成長逾70% 昔日的新竹貨運如何從傳統物流絕地大反攻？

2019-07-18 11:19

自行車雙雄營運加足馬力 受惠電動熱潮

2019-07-18 13:26

炎炎夏日 飲品商機正紅

2019-07-18 12:23

BELLAVITA好吃好逛 還能添人文氣息

2019-07-18 14:42

梁佳敏用心經營 不玩百貨檔期

2019-07-18 14:42

外資降國巨目標價 這三大慘業要小心了

2019-07-18 13:46

受惠全球運動風潮 台灣體育用品產值、出口狂衝

2019-07-18 11:30

遠東兒童故事節開跑 陪孩童過暑假

2019-07-18 00:45

70歲遠東總動員 全台做公益

2019-07-18 00:44

長榮米蘭機票 開賣了

2019-07-17 23:50

生技產業四亮點 吸睛

2019-07-17 23:36

生技月來了 18國百廠參展

2019-07-17 23:36

台數科有線電視 跨入嘉南

2019-07-17 23:22

台數科拓版圖 垂直水平整合並進

2019-07-17 23:13

業務最前線／灰色地帶納入談判目標

2019-07-17 22:56

創新平台／生質能源創造新藍海 廢物變黃金

2019-07-17 22:56

連鎖效應／輔導加盟店 督導挑大樑

2019-07-17 22:56

創業風向球／新創走向國際的關鍵

2019-07-17 22:56

國泰航空上海浦東機場貴賓室 18日重新開幕

2019-07-17 19:28

錢櫃好樂迪結合案 公平會審議結果最遲8月底出爐

2019-07-17 17:03

中部產業聚落採購大會登場 360家廠商全力搶單

2019-07-17 15:06

17直播第2季營收創新高 單月活躍用戶破百萬

2019-07-17 14:27

台商打拚行銷台灣尖兵 陳建仁：肯定讓世界看見台灣

2019-07-17 13:12

中元節來了！超商各出奇招搶300億採購商機

2019-07-17 12:09

失智照護／打造失智友善社區

2019-07-16 22:48

古書今贏／談薪的技巧

2019-07-16 22:48

上班卒仔 照子放亮／調整心態

2019-07-16 22:48

行銷線上／銷售不能靠想像

2019-07-16 22:48

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

降息潮來臨！打造抗震的理財術，讓股利滾出更佳的投資效益

2019-07-08 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

勞退、勞保？哪筆退休金會破產？ 一次搞懂

2019-07-18 11:05

日韓貿易戰 DRAM價狂飆

2019-07-18 00:03

鴻海集團 整合大面板資源

2019-07-18 00:22

這波淘汰賽 群創拚勝出

2019-07-18 00:11

發大財！高雄仁武園區環評過關 將吸引200億投資

2019-07-17 17:48

台電大虧297億 上半年唯一虧損國營事業

2019-07-18 00:14

觀察站／發電愈多賠愈多 電價為政治服務怎能不虧？

2019-07-18 00:20

上半年數據出爐 兆豐銀拿下聯貸雙冠王

2019-07-18 00:23

台商回流蓋廠 土建融將鬆綁

2019-07-17 23:37

Uber合法落地 交部提解方

2019-07-18 00:45

鴻海旗下驅動IC廠 扮關鍵角色

2019-07-17 23:35

砲聲隆隆審查逾3小時 興達電廠更新案通過環評

2019-07-17 21:06

興達電廠新增機組 環評過關

2019-07-17 19:18

環評四案 一天過關

2019-07-18 00:48

離岸風電併聯最後一哩路 彰工升壓站環評過關

2019-07-17 17:16

台灣將進入超高齡社會 退休理財注意波動控管

2019-07-18 10:23

台數科有線電視 跨入嘉南

2019-07-17 23:22

一銀與北富銀主辦仲琦科技 5年期22億元聯貸案

2019-07-17 17:35

樓管承攬社區大樓業務 保全人員薪資要開發票

2019-07-18 00:20

生技月來了 18國百廠參展

2019-07-17 23:36

財部下半年拚三大任務

2019-07-17 23:36

生技產業四亮點 吸睛

2019-07-17 23:36

長榮米蘭機票 開賣了

2019-07-17 23:50

日韓貿戰 許勝雄：打亂半導體分工機制 嚴重恐斷鏈

2019-07-18 00:36

北富銀、國泰世華 越南豐收

2019-07-18 00:21

亞洲生技大會24日登場 16年來首度台美合辦

2019-07-17 15:44

中火煤灰填海環團憂白海豚滅絕 台電有回應

2019-07-17 18:10

繳燃料費 刷哪張卡最划算

2019-07-17 14:44

投資績效 我保險業最大風險

2019-07-18 00:40

廣達攜MIT 攻智慧醫療

2019-07-17 23:43

國泰航空上海浦東機場貴賓室 18日重新開幕

2019-07-17 19:28

南韓央行意外降息台灣跟不跟？ 央行官員這麼說

2019-07-18 13:04

台灣生技月來了 18國來台參展

2019-07-17 16:15

營所稅列報過期帳 有條件

2019-07-18 00:20

台電煤灰填海工程環差初審 環團轟危害海域生態

2019-07-17 15:59

三類帳戶 免申報肥咖條款

2019-07-17 23:33

錢櫃好樂迪結合案 公平會審議結果最遲8月底出爐

2019-07-17 17:03

宏碁旗下 安圖斯秀AI技術

2019-07-17 23:43

日管制原料 韓廠恐缺貨 2大記憶體雙漲

2019-07-18 00:39

名家觀點／健全董監責任險

2019-07-18 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top