氣動工具最大亮點之一 AIRBOSS世界最短氣動扳手

2019-07-18 14:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 羅淑華 ╱即時報導



AIRBOSS亞柏士氣動工具公司專精於高品質氣動工具開發設計、生產製造、銷售服務，研發的氣動工具體積小、輕量化、易操控，安全性高，為鎂合金輕量化產品搭配獨家專利製成，具備重量輕、精度高、耐高壓等特點，且全為環保材質可以完全回收，真正做到愛護地球，並設計符合人體工學，消費者使用更加舒適。

獨家專利讓產品壽命延長100%，降低消費者成本；重量減輕20%，減少使用疲勞度，有助提升業界產能。因應自行車及汽機車組裝、改裝及維修必要的氣動手工具需求大增，亞柏士採用最現代化的CNC加工母機，以及日本、瑞士、台灣等最先進加工設備，並以嚴格品質管理系統，生產高品質氣動手工具。產品獲得2019年第27屆台灣精品獎、2012年中國精品獎，並擁有多國發明專利及世界各大發明展多項肯定。

今年氣動工具最大亮點之一就是AIRBOSS獨創發明世界最短的氣動扳手，總長僅84cm，比市售產品短35%，一般工業產品能夠縮短3～5%就已不容易，可說是業界一大創舉。

AIRBOSS亞柏士手工具產品行銷全球，每年參與國際五金及汽配大展，深受歐美日使用者喜愛，並針對拉丁美洲及北美市場，透過墨西哥汽配展維繫客戶關係，並展出新產品。