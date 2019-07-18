親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
最後一波倒數中

日本京都動畫疑遭汽油縱火 工作室全毀近40傷傳數人罹難

「東方瑞士」不自由 暗渡陳倉的星國打假訊息法

加工區廠房亮麗換新 10家公司獲新風貌專案經費補助

2019-07-18 11:59經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

為促進廠房外觀更新、提升整體空間及環境美化，加工出口區管理處自104年起以公、私部門共同協力的方式，給予廠商老舊廠房外觀及環境更新之實質補助，今年度更協助10家公司通過「推動老舊廠房自主更新的政策」，經專家學者審議核定補助350萬元整建經費，面積約7,000平方公尺，預計今年10月底全數完工。

鑒於高雄、楠梓和台中等三處加工區建區已50年，部分廠房老舊亟待更新，加工處除協助優化園區公共設施與環境外，亦給予廠商實質補助，至今已完成14案，面積合計逾27,000平方公尺。今年度加工處亦完成初審並邀集各領域學者專家，實地現勘並聽取廠商說明申請方案與效益。

其中，高雄園區全台晶像公司已在107年度申請補助施作廠房外觀整建，今年度更啟動廠房開放空間之鋪面整修及綠美化第2期計畫申請補助，創建舒適的步行空間；台中園區則由數泓科技公司、銳陽光電公司、勝華科技公司、台灣小原光學公司、碧茂科技公司等5家公司開創聯名申請首例。

以數泓科技公司為代表，協力申請補助營造廠房新風貌，透過各公司整合，完美呈現廠房新風貌；楠梓園區炫興公司及建傑公司、高雄園區安天德百電公司及裕威電子公司則因標準廠房外觀斑駁，故透過補助方案改善廠房外觀。

加工處表示，雖老舊廠房更新困難，卻是園區脫胎換骨的契機，已將園區建築景觀及風貌型塑改善列為長期工作，搭配三個園區更新計畫，持續推動老舊廠房景觀改善的補助計畫，並將更進一步爭取外部資源挹注改善，同時推動園區基盤設施功能提升，以提供永續優質的園區環境，打造幸福園區。

加工出口區管理處自104年起以公、私部門共同協力的方式，給予廠商老舊廠房外觀及環...
加工出口區管理處自104年起以公、私部門共同協力的方式，給予廠商老舊廠房外觀及環境更新之實質補助。 圖／加工區提供
分享

綠美化勝華
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

受惠全球運動風潮 台灣體育用品產值、出口狂衝

2019-07-18 11:30

近5年營收成長逾70% 昔日的新竹貨運如何從傳統物流絕地大反攻？

2019-07-18 11:19

炎炎夏日 飲品商機正紅

2019-07-18 12:23

台數科有線電視 跨入嘉南

2019-07-17 23:22

遠東兒童故事節開跑 陪孩童過暑假

2019-07-18 00:45

70歲遠東總動員 全台做公益

2019-07-18 00:44

長榮米蘭機票 開賣了

2019-07-17 23:50

生技產業四亮點 吸睛

2019-07-17 23:36

生技月來了 18國百廠參展

2019-07-17 23:36

台數科拓版圖 垂直水平整合並進

2019-07-17 23:13

業務最前線／灰色地帶納入談判目標

2019-07-17 22:56

創新平台／生質能源創造新藍海 廢物變黃金

2019-07-17 22:56

連鎖效應／輔導加盟店 督導挑大樑

2019-07-17 22:56

創業風向球／新創走向國際的關鍵

2019-07-17 22:56

國泰航空上海浦東機場貴賓室 18日重新開幕

2019-07-17 19:28

錢櫃好樂迪結合案 公平會審議結果最遲8月底出爐

2019-07-17 17:03

中部產業聚落採購大會登場 360家廠商全力搶單

2019-07-17 15:06

17直播第2季營收創新高 單月活躍用戶破百萬

2019-07-17 14:27

台商打拚行銷台灣尖兵 陳建仁：肯定讓世界看見台灣

2019-07-17 13:12

中元節來了！超商各出奇招搶300億採購商機

2019-07-17 12:09

失智照護／打造失智友善社區

2019-07-16 22:48

古書今贏／談薪的技巧

2019-07-16 22:48

上班卒仔 照子放亮／調整心態

2019-07-16 22:48

行銷線上／銷售不能靠想像

2019-07-16 22:48

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

降息潮來臨！打造抗震的理財術，讓股利滾出更佳的投資效益

2019-07-08 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

勞退、勞保？哪筆退休金會破產？ 一次搞懂

2019-07-18 11:05

日韓貿易戰 DRAM價狂飆

2019-07-18 00:03

鴻海集團 整合大面板資源

2019-07-18 00:22

發大財！高雄仁武園區環評過關 將吸引200億投資

2019-07-17 17:48

這波淘汰賽 群創拚勝出

2019-07-18 00:11

台電大虧297億 上半年唯一虧損國營事業

2019-07-18 00:14

日媒：夏普擬將SDP納為子公司

2019-07-17 14:42

觀察站／發電愈多賠愈多 電價為政治服務怎能不虧？

2019-07-18 00:20

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:58

上半年數據出爐 兆豐銀拿下聯貸雙冠王

2019-07-18 00:23

亞洲生技大會24日登場 16年來首度台美合辦

2019-07-17 15:44

台商回流蓋廠 土建融將鬆綁

2019-07-17 23:37

前瞻基礎建設、台商回流 都是這產業受惠最大

2019-07-17 12:39

砲聲隆隆審查逾3小時 興達電廠更新案通過環評

2019-07-17 21:06

鴻海旗下驅動IC廠 扮關鍵角色

2019-07-17 23:35

興達電廠新增機組 環評過關

2019-07-17 19:18

離岸風電併聯最後一哩路 彰工升壓站環評過關

2019-07-17 17:16

環評四案 一天過關

2019-07-18 00:48

美元影響減弱 梁國源：新台幣走勢要看人民幣

2019-07-17 13:05

Uber合法落地 交部提解方

2019-07-18 00:45

攻AI 廣達組3方智慧醫療大聯盟

2019-07-17 14:46

研調：台積電5奈米明年Q1量產 正可大啖AI商機

2019-07-17 14:12

一銀與北富銀主辦仲琦科技 5年期22億元聯貸案

2019-07-17 17:35

大立光退出車用鏡頭市場 玉晶光維持雙主軸

2019-07-17 14:42

繳燃料費 刷哪張卡最划算

2019-07-17 14:44

台數科有線電視 跨入嘉南

2019-07-17 23:22

財部下半年拚三大任務

2019-07-17 23:36

生技產業四亮點 吸睛

2019-07-17 23:36

生技月來了 18國百廠參展

2019-07-17 23:36

佳世達建置鬍鬚張新系統 廚房到點餐一條龍

2019-07-17 14:46

長榮米蘭機票 開賣了

2019-07-17 23:50

中火煤灰填海環團憂白海豚滅絕 台電有回應

2019-07-17 18:10

北富銀、國泰世華 越南豐收

2019-07-18 00:21

樓管承攬社區大樓業務 保全人員薪資要開發票

2019-07-18 00:20

日韓貿戰 許勝雄：打亂半導體分工機制 嚴重恐斷鏈

2019-07-18 00:36

佳世達衝智能解決方案 下半年再找新夥伴

2019-07-17 14:46

國泰航空上海浦東機場貴賓室 18日重新開幕

2019-07-17 19:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top