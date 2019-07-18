加工區廠房亮麗換新 10家公司獲新風貌專案經費補助

2019-07-18 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



為促進廠房外觀更新、提升整體空間及環境美化，加工出口區管理處自104年起以公、私部門共同協力的方式，給予廠商老舊廠房外觀及環境更新之實質補助，今年度更協助10家公司通過「推動老舊廠房自主更新的政策」，經專家學者審議核定補助350萬元整建經費，面積約7,000平方公尺，預計今年10月底全數完工。

鑒於高雄、楠梓和台中等三處加工區建區已50年，部分廠房老舊亟待更新，加工處除協助優化園區公共設施與環境外，亦給予廠商實質補助，至今已完成14案，面積合計逾27,000平方公尺。今年度加工處亦完成初審並邀集各領域學者專家，實地現勘並聽取廠商說明申請方案與效益。

其中，高雄園區全台晶像公司已在107年度申請補助施作廠房外觀整建，今年度更啟動廠房開放空間之鋪面整修及綠美化第2期計畫申請補助，創建舒適的步行空間；台中園區則由數泓科技公司、銳陽光電公司、勝華科技公司、台灣小原光學公司、碧茂科技公司等5家公司開創聯名申請首例。

以數泓科技公司為代表，協力申請補助營造廠房新風貌，透過各公司整合，完美呈現廠房新風貌；楠梓園區炫興公司及建傑公司、高雄園區安天德百電公司及裕威電子公司則因標準廠房外觀斑駁，故透過補助方案改善廠房外觀。