音樂名師7/20齊聚烏來馥蘭朵飯店開演

2019-07-18 02:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



烏來馥蘭朵渡假酒店將於7月20日舉辦的藝饗世界山林音樂會，邀請MIT米特薩克斯風多重奏演出-薩日午後風之饗宴，帶來精采演奏。

烏來馥蘭朵渡假酒店每年七、八月都會舉辦夏日音樂會，今年更是邁入第九年，馥蘭朵今年找來各界音樂名師，力推夏日音樂饗宴訂房專案，有藝饗世界山林音樂會專案，八月更有音樂大師近距離授課，讓喜愛藝文、音樂的家庭，前往體驗高品味度假。

MIT米特薩克斯風多重奏是團長陳冠文號召12位留學自歐美歸國的青年演奏家們組成。本次在馥蘭朵烏來渡假酒店的演出，由團長陳冠文領軍，米特薩克斯風首席陳力鋒、團員張志宇以及演奏功力深厚的黃珮涵。

MIT米特薩克斯風多重奏作為臺灣新生代音樂家，期望以風格多變的演出、創新紮實的教學與各種相關活動，為臺灣音樂走出新道路，除了讓薩克斯風之美在臺灣深深紮根，更背負著提升臺灣古典薩克斯風之國際能見度的使命。

向來重視帶給旅客身心靈全方位感受的馥蘭朵，今年音樂會邀請的樂團屬性更多元，除了有小提琴、薩克斯風外，在7/21還有今年入圍第30屆傳藝獎最佳演奏獎的蘇顯達在馥蘭朵演出。