遠東兒童故事節開跑 陪孩童過暑假

2019-07-18 00:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北報導



遠東集團70周年系列公益活動即日起將由關係企業遠東商銀、亞東證券、遠東巨城購物中心等聯合打頭陣，推出「遠東兒童故事節」，共同號召社會大眾為弱勢兒童募集童書及樂高積木，同時邀請「如果兒童劇團」舉辦三場大型劇場表演，與小朋友歡度暑假。

遠東集團關係企業在全台各地輪番推出「遠東兒童故事節」、「遠東環境教育列車」、「偏鄉數位教育營」、「FE Happy Run」、「打卡換公益」、「愛 ． 長照 ． 陪伴零距離」、「在地農業UP！」等公益活動，其中「遠東兒童故事節」首先起跑。

遠東集團表示，即日起至7月26日，歡迎民眾將家中的二手童書及樂高積木，在營業時間內送至全台遠東商銀分行、亞東證券營業據點與遠東巨城購物中心服務台等全台61個據點，捐贈者可獲贈「HAPPY 70」小禮物。

活動期間募集之童書與樂高積木，經志工整理後，將分贈受益單位，包括伊甸基金會、德蘭兒童中心、犯罪被害人保護協會新竹分會等照護學童及188所偏鄉國小學童。遠東集團表示，「遠東兒童故事節」除響應國際環保永續精神，也希望呼籲民眾透過捐贈活動自利利他，協助偏鄉弱勢學童有更豐富的童年。

此外，遠東集團希望以寓教於樂的趣味故事，陪伴下一代快樂成長，共創美好未來。「遠東兒童故事節」將於全台舉辦三場大型劇場演出，首演場為7月28日下午4時於遠東巨城購物中心開演，邀請「如果兒童劇團」於遠東巨城購物中心一樓噴水池廣場，演出「大野狼拯救小紅帽」，歡迎民眾攜家帶眷免費觀賞。