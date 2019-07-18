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70歲遠東總動員 全台做公益

2019-07-18 00:44經濟日報 記者何秀玲／台北報導

遠東集團今年邁入成立70周年，即日起至年底將由集團關係企業在全台各地，針對兒童、偏鄉、長照等族群，在藝文文化、環境保護、教育推廣、健康生活、社會參與、社區關懷及消費者承諾等不同面向，舉辦系列公益活動，關懷台灣社會，履行企業社會責任。

遠東集團董事長徐旭東（左三）重視企業社會責任，集團所屬企業經常投入公益活動。 遠...
遠東集團董事長徐旭東（左三）重視企業社會責任，集團所屬企業經常投入公益活動。 遠東集團／提供
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遠東集團長期投入公益，在董事長徐旭東帶領下，拿下不少國內外企業永續大獎。

在國內歷史最悠久、最嚴謹的企業社會責任評鑑《遠見雜誌》CSR獎，遠東集團發揮集團綜效，就拿下五座獎項，是國內企業最大贏家。

徐旭東考量集團事業版圖橫跨食、衣、住、行、育樂、公益等多元事業，將今年70周年慶主題定調為「Happy 70」，傳遞「Together for a Promising Future」、「共創美好未來˙你我攜手同行」的理念，透過集團關係企業合作，表達對台灣土地的感謝，與在地扎根的社會承諾。

十年前遠東集團60周年慶時，原本排定一系列的慶生活動，但因八八水災重創南台灣，旋即將所有活動改為救援行動。今年為慶祝集團邁入70周年里程碑，著重轉型與永續的徐旭東，特別要求關係企業秉持遠東集團專注公益的精神，發揮綜效，執行在全國各地深耕公益活動。

徐旭東認為，「因為是串連所有人的努力，才能成就今日的遠東。遠東將和台灣攜手同行，共創美好未來」。

徐旭東表示，投入社會公益是遠東集團念茲在茲的事業，集團先後成立「財團法人徐元智先生紀念基金會」、「財團法人徐元智先生醫藥基金會」等，贊助各項文教活動及醫療研究與救助，更於2001年成立「財團法人徐有庠先生紀念基金會」，獎勵科技創新研發，遠東集團也特別重視社會企業責任。

遠東集團表示，70周年系列公益活動期望在關係企業既有公益活動基礎上，整合集團資源，攜手民間學術與公益機構，將對台灣的關懷扎根更深、影響更遠。

遠東集團70周年系列公益開跑 圖／經濟日報提供
遠東集團70周年系列公益開跑 圖／經濟日報提供
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遠東集團徐旭東公益活動
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