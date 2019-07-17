國泰航空上海浦東機場貴賓室 18日重新開幕

2019-07-17 19:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



國泰航空位於上海浦東機場的貴賓室經全新裝修後，將於7月18日重新開放為乘客服務，是國泰首次於中國市場引入其屢獲殊榮的貴賓室設計。

國泰航空志在飛躍，致力為顧客在旅程每一階段提供最稱心的體驗。換上全新裝潢的上海浦東機場貴賓室洋溢舒適寫意的氛圍，讓乘客可於航班起飛前提早到達貴賓室盡情放鬆，抖擻精神才展開旅程。

國泰航空表示，貴賓室位於浦東機場二號客運大樓D69閘口旁，佔地970平方米，由Ilse Crawford領導的倫敦工作室Studioilse設計，貫徹國泰於世界各地最新的貴賓室風格。

國泰航空顧客及商務總裁盧家培表示：「國泰航空很高興能在中國引進我們標誌性的貴賓室設計，使身處浦東機場的乘客在搭乘我們的航班前，能享受更愜意的體驗。上海是我們最受歡迎的商務和旅行目的地之一，也是我們飛行常客的熱門航點。貴賓室除了全新裝潢外，亦配備更多新增及提升了的設施，餐飲服務更耳目一新。」

國泰航空說，乘客到達接待處時便能即時遠離機場的喧囂，進入讓人身心舒泰的恬靜綠洲。貴賓室營造了現代家居的愜意環境，空間亦透過胡桃木和石灰石等天然材料來強化時尚悠閒的感覺，而多款真皮和Alcantara皮製家具均用心擺放，給予乘客社交互動的輕鬆氛圍，或享受高私隱度的寧靜時光。

而貴賓室內「漫賞閣」是一個L形的開放式露台，是貴賓室的設計亮點，讓乘客可以坐在典雅的小型餐椅或附設閱讀燈及獨立茶几的「泰逸椅」，遠眺欣賞機場停機坪及跑道全景。「嚐味坊」的露天設計與「漫賞閣」一脈相承，為乘客於上機前提供輕食茶點，便捷地從餐架選取不同國際冷熱菜餚、新鮮出爐的包點，芝士及冷盤。自助酒吧亦提供各種葡萄美酒佳釀，讓乘客可以調製喜愛的雞尾酒。

備受擁戴的「風味坊」是國泰航空全球貴賓室最具標誌性的特色設施，也會首次進駐中國。「風味坊」為開放式廚房，引入了在香港廣受歡迎的茗茶專區概念，並於時尚的用餐區設有共用長桌和包廂式座位，配以吊燈和木製吊扇，倍增美感。於貴賓室的乘客可在此享用即叫即製的港式粵菜—廣東雲吞麵，或令人精神為之一振的香辣四川擔擔麵。當然，每天供應的點心菜餚少不了上海地道的上湯小籠包。