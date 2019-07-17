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輕颱丹娜絲再東修 最快八點半解除陸上警報

輕颱丹娜絲往東偏！恆春半島、屏東解除陸警

超跑級麵粉工廠 征服台灣人的味蕾

2019-07-17 19:22經濟日報 記者邱惠恩╱即時報導

隱身在台南郊區的豐盟麵粉工廠，外觀平凡，內裡卻是耗資10億元、前後耗時12年才打造出的世界級麵粉工廠。豐盟麵粉第二代掌門人郭信宏憑著對麵粉的「激情」，從平價的超商麵包、八方雲集，到高價餐廳點水樓的招牌小籠包等都是豐盟客戶。

超商
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