搶自由行商機 旅行社雙霸終於出手了

2019-07-17 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



自由行市場越來越蓬勃，為了和高速崛起的網路旅行社一較高下，和雄獅旅遊並稱為「旅行社雙霸」的可樂旅遊17日宣布推出「廉價航空比價系統」，18家廉航機位一次比價，24小時全天候即訂即開，線上刷卡還可享個別付款與分期零利率，目標是讓旅客可以「說走就走」。

根據民航局統計，國際線搭乘LCC（低成本航空）出境人數從2015年2,270,601人次到2018年5,201,754人次，四年內成長超過120%。

可樂旅遊提供24小時線上機制，隨時都能訂購，一鍵即可將「有位」、「低價」的航空機位清楚列出，來回行程混搭不同航司也可一次預訂完成。此外，市場上雖然已有許多線上訂位系統，民眾對訂購機制與使用規範仍有許多疑慮，可樂旅遊免費提供專人電話協助，除了解答訂購上的疑難雜症，還能後台登前台系統幫助旅客快速訂票。

針對同一筆訂位紀錄、旅客各自付款問題，可樂旅遊優先市場推出「個別線上刷卡」服務，旅客可在同一訂單拆成多筆刷卡，抑或分享通行碼，讓旅伴在遠端登入同一單號即可同時享線上刷卡，以及分期零利率與滿額回饋等優惠。

過去購買旅遊產品同一筆訂單只能一次性付款，對於同行旅伴只能拆單訂購或付現給訂購人，因此常造成買不到同價錢／同航班機票或無法同享刷卡保險等權益，個別線上刷卡同時解決了旅客的困擾，也同享相同權益與優惠，出國結伴出遊也更輕鬆自在。

可樂旅遊表示，其電子商務系統透過線上購票機制，每個月開出近萬張機票，廉價航空比價系統的加入，除了滿足所有旅客的需求，更能快速找到最合適的機票與票價。

配合系統上線，可樂旅遊在今年夏季旅展（7月19~22日）正式加入，並推出促銷專案：越捷航空直飛胡志明市（單程）最低332元起；亞洲航空直飛長灘島（單程）最低1,477元起，未來在廉航比價系統也將不期推出優惠機票。