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暑假旺季 和雲iRent雙北隨租隨還8月要再增100台

2019-07-17 16:54經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

和泰集團旗下iRent 24小時租車，隨租隨還，以時計價的方式太叫座，雙北地區的配車輛從先前的150輛需求不斷增溫，預計8月將一口氣增加100輛，希望在最短的時間內達到300輛。

和雲汽車指出，推動iRent的隨租隨還業務反應超出預期的熱絡，許多熱門地區，像是捷運站附近、台大附近租用比率都相當高，也是和雲快速增加配車數的熱區。而且即使配車增加，使用率也未見下降，顯見需求超出當前的供應量。

目前iRent汽機車車隊數達2,300台 (汽車2,000/機車300)，路邊租還汽機車車隊共600台 (雙北市：汽車200/機車300)。而雙北市電動機車部分，車隊數達300台，每台車每日3車次。

另外最具吸引力的是雙北路邊租還到桃機，就像自家擁有車子一樣，可以從雙北市的路邊停車開車，往返桃園機場(大園停車場)的服務方式，一樣是平日每小時99元的租車費，未來往返於雙北與桃園機場之間不再需要付出動輒千元以上的計程車接駁。這也使iRent由原本固定站點的甲租乙還，調整為雙北市路邊租還到桃園大園站。服務方式的擴大，提供更多車輛可到達桃園機場，獲得消費者的迴響，服務上線後當月約800車次，成長達400%

和泰集團的汽車服務概念由iRent 24小時自助租車啟動。和雲公司結合「共享經濟」、「綠能環保」等概念，提供給民眾的另一種交通服務新選擇。和泰集團已不再只是汽車銷售服務業務，甚至拓及汽車的隨租隨還以及結合電動機車共享，改變城市交通的模式。

和泰公司指出，共享汽車的服務對象，主要是針對在市區內有短程移動需求的民眾，補足民眾於使用大眾運輸工具之後最後一哩路的需求。消費者只需要下載 App加入會員後，就能搜尋附近車輛，並以 App完成預約、取車、用車與還車。

iRent自助租車也同時提供電動機車服務，大幅提升共享汽機車的綠能占比，協助實現城市綠能運輸。目前iRent電動機車投入台北市及新北市，民眾可透過App進行發動、熄火及取還車。若於騎乘中電量不足，還可於iRent App上查詢電池數量及就近的能源站，透過App導引前往能源站進行電池更換，延伸共享機車的騎乘範圍。

至於租金，汽車平日每小時$99 (~7/31)，電動機車則是每分鐘$1，當日最高$450(~8/31)。

桃園機場電動機車
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