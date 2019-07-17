颱風將來襲 桃機準備好防災工作

2019-07-17 16:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



丹娜絲颱風來襲前，交通部部長林佳龍今（17）日下午至桃園國際機場聽取防汛、防颱整備情形，並至現場實際視察維護及工程單位防治現況作為。林佳龍指出，機場公司應趁著此次輕度颱風當成正式的總體檢，包括空側航機調度安置，和陸側水電等基礎設施，做好防災準備工作。

桃園國際機場曾經發生大淹水，不但航廈內地下室如小湖泊，通往機場的交通也因此中斷，造成旅客行程受阻，受到各界強烈抨擊，董事長、總經理因此下台，為此，桃機每逢大雨或颱風，都如臨大敵，全力防災。

桃機公司表示，昨（16）日晚間成立丹娜絲颱風緊急應變小組，並於17日中午12時40分提升為一級開設。機場公司董事長王明德說，桃園機場目前裝設數千支CCTV，在防颱期間對於場面各處狀況能即時掌握，尤其是埔心溪水位的部分也可以利用CCTV即時監控。

防颱應變小組召集人、機場公司總經理林祥生說，機場公司現在相當注重預防性維護，隨時備妥各項防汛物資，包括4,550包沙包、66座防水匣門、92台抽水機、62座發電機都完成整備，並定期測試演練；航廈屋頂防水作業已完成強化；航站南、北路新設的抽水站及蓄洪池也已完工並進行防範性試運轉；汛期前各項溝渠、排水幹管亦已清淤完成。