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丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

颱風將來襲 桃機準備好防災工作

2019-07-17 16:39經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

丹娜絲颱風來襲前，交通部部長林佳龍今（17）日下午至桃園國際機場聽取防汛、防颱整備情形，並至現場實際視察維護及工程單位防治現況作為。林佳龍指出，機場公司應趁著此次輕度颱風當成正式的總體檢，包括空側航機調度安置，和陸側水電等基礎設施，做好防災準備工作。

桃園國際機場曾經發生大淹水，不但航廈內地下室如小湖泊，通往機場的交通也因此中斷，造成旅客行程受阻，受到各界強烈抨擊，董事長、總經理因此下台，為此，桃機每逢大雨或颱風，都如臨大敵，全力防災。

桃機公司表示，昨（16）日晚間成立丹娜絲颱風緊急應變小組，並於17日中午12時40分提升為一級開設。機場公司董事長王明德說，桃園機場目前裝設數千支CCTV，在防颱期間對於場面各處狀況能即時掌握，尤其是埔心溪水位的部分也可以利用CCTV即時監控。

防颱應變小組召集人、機場公司總經理林祥生說，機場公司現在相當注重預防性維護，隨時備妥各項防汛物資，包括4,550包沙包、66座防水匣門、92台抽水機、62座發電機都完成整備，並定期測試演練；航廈屋頂防水作業已完成強化；航站南、北路新設的抽水站及蓄洪池也已完工並進行防範性試運轉；汛期前各項溝渠、排水幹管亦已清淤完成。

林佳龍也特別提到桃園機場目前旅客及航機進出量都負荷過重，機場公司已經著手規劃第三航廈及第三跑道，也希望國人能夠體諒，機場公司也要把握機會化危機為轉機，尤其要注意複合式的災害，避免災害加乘效應，務必順利完成此次防颱及疏運作業。

颱風即將來襲，桃園機場做好防災整備，備妥4,550包沙包、66座防水匣門，交通部...
颱風即將來襲，桃園機場做好防災整備，備妥4,550包沙包、66座防水匣門，交通部林佳龍今天特別前往桃機視察防災、防汛的準備工作狀況。　桃機公司提供
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桃園機場颱風林佳龍
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