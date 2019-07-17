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台灣生技月來了 18國來台參展

2019-07-17 16:15經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

亞洲生技產業最大盛事，2019 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大會將於7月24日起至28日於南港展覽館登場，由全球BIO及台灣生物產業協會（Taiwan BIO）共同籌辦，大會內容包括：亞洲生技論壇、亞洲生技大展、一對一商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等五大活動。

在全球BIO共同宣傳下，展覽、論壇參與皆創新高，共有600參展商、1,700攤位，並有25國代表參與論壇。首次來台的全球BIO總裁葛林伍德（Greenwood）也將以「投資生物科技，帶動亞太成長」(Biotech as the Next Growth Engine for Asia)為題演講預期將帶來新一波國際合作商機。

展前記者會也特別邀請各國家館代表出席，亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，今年大會創許多紀錄，包括18個國家地區如美國、加拿大、英國、瑞士、比利時、義大利、韓國、印度、澳洲、紐西蘭、波蘭、泰國、奧地利、香港、德國、新加坡、菲律賓、馬來西亞等設立國家館，吸引超過100個國外廠商參展。

國際藥廠、醫材公司及醫學中心的參展也是另一重點，包括台灣中外製藥、奇異、羅氏、台灣默克（Merck）、IQVIA、默沙東（MSD）、輝瑞、Johnson & Johnson、禮來、必帝、愛德華醫材等指標性跨國企業參展；醫學中心則有國泰、新光、榮總、北醫、國防醫、中山醫、中醫大附醫、慈濟等重點醫學中心參與。

在論壇部份共有超過80位國際級講者，包括哈佛大學醫學院教授傑夫‧卡柏（Jeffery Karp）：曾被麻省理工學院的技術評論雜誌（ MIT's Technology Review Magazine, TR35）評選為世界頂級創新者，將以「邁向加速的醫療創新」（Towards Accelerated Medical Innovation）為題，分享其多年的創新醫療技術開發經驗。

跨界投資議題邀請來自矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）生命科學部門總監凱薩琳‧安德森（Katherine Andersen），分享在生技投資未來趨勢，人工智慧、大數據議題則有來自Amazon、NVIDIA、及Fujitsu、北醫等AI相關領域講者；另外今年也特別邀請包括NIH、Harvard Medical School、MIT、中研院、生技中心、工研院等國內外研發機構專家擔任講者，精彩議程吸引超過千位報名論壇及商機媒合，超過30%是國外參與者。

亞洲生技大會今年共有18國家／地區設立主題館，今日由大會主席生物產業發展協會理事...
亞洲生技大會今年共有18國家／地區設立主題館，今日由大會主席生物產業發展協會理事長李鍾熙（中）主持展前說明會。 圖／BioAsia提供
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