台灣生技月來了 18國來台參展

2019-07-17



亞洲生技產業最大盛事,2019 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大會將於7月24日起至28日於南港展覽館登場,由全球BIO及台灣生物產業協會(Taiwan BIO)共同籌辦,大會內容包括:亞洲生技論壇、亞洲生技大展、一對一商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等五大活動。

在全球BIO共同宣傳下,展覽、論壇參與皆創新高,共有600參展商、1,700攤位,並有25國代表參與論壇。首次來台的全球BIO總裁葛林伍德(Greenwood)也將以「投資生物科技,帶動亞太成長」(Biotech as the Next Growth Engine for Asia)為題演講預期將帶來新一波國際合作商機。

展前記者會也特別邀請各國家館代表出席,亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示,今年大會創許多紀錄,包括18個國家地區如美國、加拿大、英國、瑞士、比利時、義大利、韓國、印度、澳洲、紐西蘭、波蘭、泰國、奧地利、香港、德國、新加坡、菲律賓、馬來西亞等設立國家館,吸引超過100個國外廠商參展。

國際藥廠、醫材公司及醫學中心的參展也是另一重點,包括台灣中外製藥、奇異、羅氏、台灣默克(Merck)、IQVIA、默沙東(MSD)、輝瑞、Johnson & Johnson、禮來、必帝、愛德華醫材等指標性跨國企業參展;醫學中心則有國泰、新光、榮總、北醫、國防醫、中山醫、中醫大附醫、慈濟等重點醫學中心參與。

在論壇部份共有超過80位國際級講者,包括哈佛大學醫學院教授傑夫‧卡柏(Jeffery Karp):曾被麻省理工學院的技術評論雜誌( MIT's Technology Review Magazine, TR35)評選為世界頂級創新者,將以「邁向加速的醫療創新」(Towards Accelerated Medical Innovation)為題,分享其多年的創新醫療技術開發經驗。