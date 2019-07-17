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最後一波倒數中

台分析師上海遭逮》楊世光扯服貿 真相是這家公司根本違法

中部產業聚落採購大會登場 360家廠商全力搶單

2019-07-17 15:06經濟日報 記者宋健生╱即時報導

美中貿易戰火延燒，協助廠商在全球貿易衰退浪潮中爭取訂單，經濟部國貿局委託外貿協會今（17）日假台中金典酒店舉辦「中部產業聚落採購大會」，採購產品鎖定機械、手工具及自行車等三大產業，吸引近360家廠商到場搶單。

今年受到美中貿易戰、新興國家成長減緩等多重因素影響，經濟情勢顯得不樂觀，對台灣的出口造成嚴重衝擊。

看好產業聚落所創造的獨特價值和產業競爭力，貿協針對台灣各聚落優勢產業，今年首次在台北、台中和台南陸續舉辦4場採購大會，方便廠商就近參加，也讓買主有機會深入聚落參訪工廠。

延續上半年4月台北場的成功辦理之後，今年第2場的採購大會，特別選在產業聚落最集中的中部地區，並聚焦在台灣最具競爭力的機械、手工具及自行車等三大產業。

今天的開幕式，由外貿協會秘書長葉明水、國際貿易局主任秘書倪克浩 、台中市政府經濟發展局高禩翔局長和中華民國進出口商業同業公會全國聯合會徐長雍理事長的致詞下，正式啟動。

現場也吸引到台灣機械公會、台灣區工具機暨零組件公會、台灣手工具公會、台中市進出口公會和台灣木工機械公會等公協會代表到場見證，表達對於活動的肯定及支持。

葉明水表示，此次買主邀請，除了鎖定台灣最大出口市場的中國大陸外，為協助廠商掌握中美貿易戰帶來供應鏈移轉和轉單效益，因此美中貿易戰火中獲益最大的越南和泰國，更是今年邀約買主的重點。

另外也透過貿協及經濟部全球辦事處網絡，掌握有生產線布局需求的大型買主來台，例如工具機全球超大型品牌DMG MORI波蘭子公司Famot，此次特派有高決定權的採購專員來台採購滾珠螺桿、軸承、線性滑軌等工具機關鍵零組件，如果有適合供應商，該公司預期採購價值600萬美元商品。

同時，新南向國家中快速興起、市場規模龐大並吸引各國投資的印度，躍居此次來台買主數最多的國家。⽽積極發展製造業並充滿貿易利多的菲律賓則是排名第三大。

此外，針對最近廠商關心的新興國家如巴西、墨西哥、捷克、波蘭、烏克蘭、保加利亞和俄國等地區買主，也是這次擴大邀請的重點。

現場除了安排近千場次洽談會外，也同時舉辦「買主採購政策說明會」，邀請德國BDT集團子公司、中國大陸哈囉出⾏、美國Klein Tools和澳洲Wattmaster等買主分享其公司採購策略，以利為全球供應鏈卡位做準備。

外貿協會「中部產業聚落採購大會」，採購產品鎖定機械、手工具及自行車等三大產業，吸...
外貿協會「中部產業聚落採購大會」，採購產品鎖定機械、手工具及自行車等三大產業，吸引近360家廠商到場搶單。 記者宋健生／攝影
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經濟部國際貿易局委託外貿協會今日假台中金典酒店舉辦「中部產業聚落採購大會」。記者...
經濟部國際貿易局委託外貿協會今日假台中金典酒店舉辦「中部產業聚落採購大會」。記者宋健生／攝影
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貿易戰工具機外貿協會
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