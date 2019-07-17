微熱山丘鳳梨酥進駐101大樓 將台灣美味帶向世界

2019-07-17 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣知名微熱山丘鳳梨酥與台灣地標台北101合作，進駐101大樓，希望與匯集世界品牌的台灣地標「台北101」合作，「深根台灣，走向世界」，讓各國遊客更能看見台灣在地特色美味，將台灣的美好帶到海外。

而今年是微熱山丘創立10周年，首度於中秋節推出限定的「鳳梨奶黃月餅」，以微熱山丘經典酸甜鳳梨醬為內餡，結合滑順細緻的奶黃，月餅外型是層次分明的鳳梨花紋，象徵圓滿花開慶豐收，即日起在官網及全台三間體驗門市開始預購。

微熱山丘與「台北101」同樣都具有台灣代表性的特點，持續深耕在地市場，提供台灣及來自世界各地的消費者在台灣地標也能購買具有台灣味的經典伴手禮；同時，也期待透過台北101的定位與指標性，攜手讓台灣的特色美好與世界接軌。

微熱山丘表示，微熱山丘台北101專櫃，整體設計由台灣新生代團隊MIZUIRO合作，以全台首創的素材「紙塑板」作為主結構，結合木材製作具高低層次的櫃台。其中主檯面紙塑板數量更與台北101同數，使用101層的板材相疊。

專櫃的整座牆面是由來自南投八卦山的紅土鋪成，這面紅土牆不僅是微熱山丘的品牌元素，也是孕育土鳳梨的土壤與真實美味的發源，代表著與台灣這塊土地的連結，再點綴綠植與清新的花藝。

而微熱山丘全新推出的「鳳梨奶黃月餅」，包裝同樣別具巧思，禮盒以簡潔優雅的暖黃色為主色調，抽屜式的雙層盒裝設計，上下兩層各三個月餅；微熱山丘經典的布提袋，也推出了月餅禮盒特製款，印製雅緻的「鳳梨花」家徽圖騰。以「鳳梨花」為主軸貫穿整體月餅設計，帶出吉慶豐收的寓意，替中秋贈禮增添飽滿的祝福。