台商打拚行銷台灣尖兵 陳建仁：肯定讓世界看見台灣

2019-07-17 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



亞洲台灣商會聯合總會今天上午在桃園市桃禧飯店舉行第26屆年會及第三次理監監事會議，陳建仁表示，「有你們真好，台灣有你們可以讓全世界看到台灣，也能夠邀請全世界到台灣來」。

這項會議，由桃園市府接洽亞洲台商聯合總會舉辦，總會長邱文潛主持，陳建仁及桃園市長鄭文燦應邀參加。亞洲台灣商會聯合總會從1993年成立以來，拓展台灣經貿實力及協助政府深化各國經貿交流等實質外交，都有非常重大的貢獻。

陳建仁表示，台商在異鄉土地面對語言、文化、法令、稅制等障礙及激烈競爭，依然能夠發揮台灣人勤奮努力的精神，扎下厚實的事業發展基礎，開展新天地，也是行銷台灣的有力尖兵，僑務工作的重要骨幹，令人相當敬佩。

陳建仁表示，蔡總統上任後，為追求國家永續發展，積極推動各項改革，致力推動前瞻基礎建設，還有生技醫藥、綠能、智慧機械、國防、物聯網、循環經濟及新農業等5+2創新產業，儘管面臨嚴峻國際挑戰，台灣經濟表現比預期來得好，今年GDP成長率會超過2％，過去3年中，包括google、Amason、Microsoft 、Facebook等很多國外公司，看到台灣發展的潛力，踴躍來台投資。