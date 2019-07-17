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科學社群如何中立？ 談《刺胳針》將台灣納入中國事件

這個網路平台超威 所有團體旅遊商品都賣

2019-07-17 12:36經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

台灣最大網路旅遊平台易遊網公布一項統計，2014年推出的團體旅遊網路商店「跟團平台」，迄今已有約100家旅行社、共1.5萬個團旅商品，在該平台上架，且每年跟團平台的出團人次以平均30%速度成長，讓易遊網穩坐旅行商品網路通路的龍頭。

易遊網的跟團平台集合台灣上百家的旅行社的團體旅遊商品，比如民眾想去日本北海道旅遊，便能到跟團平台上尋找相關旅遊商品。成立五年時間已服務超過50萬旅客人次。

易遊網行銷長陳志豪表示，幾乎全台灣主要旅行社的商品，在跟團平台上都找得到，消費者也可輕鬆比較各家旅行社的商品，省去分別到每個旅行社網站找資料的繁瑣時間。

陳志豪強調，在跟團平台上的旅遊產品價格非常公道，如果買貴就退差價；若搭配易遊網的會員禮金或折扣碼，還有機會比跟旅行社直接買便宜。

在台灣的團體旅遊網路通路，除了易遊網外，還有成立不久的Tripresso旅遊咖，目前已和30多家旅行社合作。陳志豪表示，旅遊商品在網路上銷售，已成為不可逆的趨勢，像Skyscanner是專門銷售機票的網站，易遊網除了銷售機票、飯店、票券等自由行商品，也成立跟團平台銷售團體旅遊商品。

陳志豪表示，使用跟團平台的消費者結構中，六成為女性，四成為男性。

另外，有42%的消費者為帶父母出國的孝親旅遊，22%為親子旅遊，合計超過六成，顯見家庭客是跟團平台的主力客群。

易遊網認為，家庭客偏愛使用跟團平台，主要考量是跟團有領隊導遊隨團，更能便於照顧家人，也比較能一起享受旅行。

在旅遊地的選擇上，孝親和親子旅遊皆偏好選擇東北亞為多，以日本為大宗，其次為東南亞，皆為亞洲短程旅遊，主因長程旅遊需投入較多照顧心力，加上花費較高，對年輕爸媽來說負擔較大。

在旅遊型態方面，孝親旅遊有近三成民眾會選擇以自然景觀為主的行程。

易遊網旅行社親子
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