中元節來了！超商各出奇招搶300億採購商機

2019-07-17 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



距離中元節不到一個月，不管是家庭還是公司行號都已著手準備祭祀商品，零售業無不摩拳擦掌，搶攻中元節300億元的採購商機，衝刺第三季業績表現。

統一超（2912）表示，7-ELEVEN今年知名品牌合作，量身打造中元節獨家商品，以「拜大包」及「拜創意」兩大系列炒熱中元話題，預計可帶動中元檔期業績較去年再成長2成。全家（5903）則以「主題平安箱」、「好運組合購」、「行動購店取免運」三大優勢搶攻中元商機。

7-ELEVEN表示，根據過去銷售經驗，中元節採購高峰分別在鬼門開前與農曆7月15日普渡前，糖果餅乾、泡麵、飲料等大宗採購需求增加。

農曆7月期間，因拜拜普渡需求帶動零食、泡麵、飲料、米、油、罐頭等銷量較平時翻倍成長，多包裝、箱裝等祭拜用商品最為暢銷，今年順勢推出「樂事意合組合包」及「百事歡樂綜合包」等豐富組合包，滿足一般社區或是公司行號普渡所需。

7-ELEVEN表示，因應拜拜供品年輕化需求，今年中元檔期推出「勸BUY中元節」，攜手近10家國內外食品大廠，包括樂事、乖乖、可樂果、真魷味、午后時光等知名品牌，獨家開發中元節創意商品，並首次結合APP推出「普渡發燒好利旺」。

除了中元組合箱、量販包外，7-ELEVEN並於前年開始開發夾鏈袋設計的大袋裝零食，將「蝦味先」、「波的多」、「樂事」等熱賣款式一舉升級大袋裝規格，去年不到一個月即熱賣超過20萬包。

全家便利商店商品部部長吳雅卿表示，觀察近年普渡趨勢，除了要準備澎湃的供品祭拜外，消費者也開始講究快速方便，根據內部銷售數據顯示，中元節前兩週為消費者採買的高峰，其中以大包裝零食、泡麵組、飲料的需求量最高。