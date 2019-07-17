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六百億美容美妝商機 東森自然美全力搶食

2019-07-17 11:14經濟日報 記者邱力行╱即時報導

台灣美容美妝市場粗估約六百億元，商機不容小覷。東森集團旗下的東森自然美全力搶攻，結合傳統美容SPA跟開架式美妝保養品，提供從皮膚檢測、臉部身體Spa再到品牌保養品的一站式服務，讓忙得沒時間的現代人，用最快速、最有效的方是愛護自己。

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