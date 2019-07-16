第九屆「您的一票，決定愛的力量」提案團體成果分享

2019-07-16 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」網路公益票選活動即將邁入第十屆，第九屆有五大領域，十大族群共144個提案獲得補助，在第十屆活動開跑前，特別舉辦獲選團體分享會，邀請各領域入選團體前來分享執行成果。

社會福利領域獎項分為50萬、25萬以及10萬元三組，10萬元組的高雄慈暉關懷學園，致力於高關懷與弱勢少年輔導工作。

四次參加「您的一票，決定愛的力量」活動均鎩羽而歸，但仍不屈不饒參加提案，爭取服務經費的精神，感動了台新銀行的認養志工，第九屆在台新銀行個金資產管理處全力動員下，獲得10萬元組的第一高票。

透過經費挹注輔導20位飛行少年，幫助少年學習認識自我和生涯規畫，藉由職涯探索培訓，重返社會，並成立蘋果綠烘焙坊，學習烘焙及提供餐飲服務。

社工督導李怡慧則表示，社會對於飛行少年的污名化，造成他們與同儕互動中自信心的受損，需要社工更用心的陪伴，所以暑假陪伴飛行少年到東台灣進行社區關懷弱勢服務活動。

25萬元組的台中甘霖基金會，報告獨居老人送餐的服務成果，主任陳麗安認為送餐服務不僅提供長輩朋友溫飽，更是愛的陪伴與關懷。

50萬元組的台灣無毒世界協會秘書長賴慧芬表示，原本是落選團體，但獲得王月蘭慈善基金會指定捐贈，得以在台灣偏鄉推廣反毒教育，將反毒列車一路由北海岸石門鄉向南駛到屏東牡丹鄉，總共舉行23場次、1,793名學生受惠。

蒲公英希望基金會企畫總監葉毓亭表示，藉由研華文化教育公益基金補助印刷費，進行校園品格閱讀計畫，每月提供2,000份，目前已發行8,000份月刊，要用閱讀陪伴青少年及兒童。

臺北市立陽明教養院以數位學習好easy─心智障礙多媒體教學，獲得中華電信基金會數位學習獎補助，職能治療師王芳伶介紹心智障礙者的數位學習計畫，可幫助心智障礙者學習網路應用技巧。

信義公益基金會的樂齡社區獎，由幸福企業社理事長林淑敏長分享阿公阿嬤的社區咖啡館，社區咖啡館除了是社區長輩聚會聊天的場所外，也培訓長輩學習手沖咖啡，也宣告阿公阿嬤咖啡館將於7月16日在桃園開幕的好消息。