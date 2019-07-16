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衣服都扯破！高潞‧以用與緋聞已婚主任爆激烈口角

韓國瑜贏了第一戰之後 台灣的命運何去何從？

瞄準消暑商機 創業家打造「冰冰好Fun暑」專區

2019-07-16 16:12經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

創業家宣布即日起於生活市集推出「冰冰好Fun暑」專區。圖／創業家提供
創業家宣布即日起於生活市集推出「冰冰好Fun暑」專區。圖／創業家提供
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時序入夏，上周末起正式進入民俗中一年內最炎熱的「三伏天」，伴隨氣溫不斷創下新高，帶動冰品市場買氣也隨之飆升。創業家（8477）觀察，旗下生活市集站上冰品整體銷量，今年7月至今銷量已較前月成長兩倍，話題性特色冰品銷量最佳，含「天然」、「無添加」關鍵字的冰品，因健康飲食風氣受到歡迎。

創業家瞄準消費者夏季冰品需求，宣布生活市集今（16）日起推出「冰冰好Fun暑」專區，嚴選各式冰淇淋、冰棒、冰製品及新鮮水果等等各式清涼系商品、最低下殺22折起，全站消費即免運、買貴再退兩倍差價。

為滿足不同消費者，冰品不斷推陳出新。創業家表示，除了冰品口味，特色造型及社群口碑，也是打造熱銷冰品的勝利方程式，比如，近期最熱銷的「國民飲料珍珠奶茶雪糕」，消費者評價頗佳，近兩周銷量較前兩周成長兩倍；「屏東薄皮紅豆餅冰淇淋」把台灣傳統美味紅豆餅內餡以冰淇淋替代，跨界口感相當受青睞。

深入剖析消費者購買輪廓，創業家發現，消費者在口味上偏好鮮奶及各式水果口味，而健康風當道，許多消費者愛吃冰又擔心吃進人工添加物等等，帶動許多主打「天然」、「無添加」的冰品項目增加，比如「義美鮮乳雪糕」，標榜使用百分百無添加天然台灣純牛乳製成，加上品牌口碑，帶動銷量成長，近一周銷量較前月同期成長1.5倍。

冰品冰淇淋
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