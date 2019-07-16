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韓國瑜贏了第一戰之後 台灣的命運何去何從？

台灣美粧合力搶灘國際市場 主打智慧環保療癒

2019-07-16 14:52經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

台灣美粧產業近年來在品質與創新上精進，積極拓銷海外市場，去年美妝產業出口成長11.3%，歐洲市場更是成長逾五成，趁勝追擊，經濟部國貿局委託外貿協會辦理Taiwan Beauty行銷推廣計畫 ，今年主打智慧美粧環保療癒，希望能拓展到俄羅斯等新興市場。

今年前五月台灣美粧外銷市場前五名分別為中國大陸、香港、美國、日本及新加坡，其中日本市場雖廣大但因為日本自身美粧品牌多元，競爭激烈 ，是首度躍升出口第四名，新加坡則是在政府新南向政策推動下，首度進入前五名。

不同市場對台灣美粧的喜好品項也不同，越南市場偏好台灣美白產品，台灣美粧廠商昇宏國際的護髮品在巴西受歡迎；西歐市場品牌認知度強，反觀東歐則較能接受價格親民的台灣美粧。

根據國際市調公司Mintel報告，2019年全球美粧產業三大趨勢分別為高科技 、綠色環保及客製化，台灣美粧業者正符合這股趨勢，今年Taiwan Beauty行銷推廣計畫要向國際市場介紹的商品，不少是從科技本業發展出來的應用產品。

例如母公司為正美企業的拓美造物品牌AKIMIYA（阿奇米亞），運用印刷技術將正負離子印刷至面膜紙上，再透過精華液，成為帶電面膜，電流可將精華液帶至真皮層保養；千才科技子公司千才生醫研發利用LED光源作為光療媒材工具，發展出的LED光療面膜。

訴求環保的歐萊德瓶中樹洗髮精和訴求純淨天然的綠藤生機，被認為適合進軍歐洲市場；另外，擄獲不少愛貓人士的貓掌護唇膏愷締思（Catiss），除了護唇膏本身有貓掌壓抑，柔軟的貓掌外包裝可以按捏紓壓，具有療癒效果 ，在香港大受歡迎，也很適合新南向市場。

Taiwan Beauty行銷推廣計畫 今年主打智慧美粧環保療癒，主辦單位外貿協...
Taiwan Beauty行銷推廣計畫 今年主打智慧美粧環保療癒，主辦單位外貿協會董事長黃志芳邀請台灣美粧品牌業者一起出席國際記者會，把台灣美粧推廣到國際市場。圖/仝澤蓉攝影
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