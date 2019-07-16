台灣美粧合力搶灘國際市場 主打智慧環保療癒

2019-07-16 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



台灣美粧產業近年來在品質與創新上精進，積極拓銷海外市場，去年美妝產業出口成長11.3%，歐洲市場更是成長逾五成，趁勝追擊，經濟部國貿局委託外貿協會辦理Taiwan Beauty行銷推廣計畫 ，今年主打智慧美粧環保療癒，希望能拓展到俄羅斯等新興市場。

今年前五月台灣美粧外銷市場前五名分別為中國大陸、香港、美國、日本及新加坡，其中日本市場雖廣大但因為日本自身美粧品牌多元，競爭激烈 ，是首度躍升出口第四名，新加坡則是在政府新南向政策推動下，首度進入前五名。

不同市場對台灣美粧的喜好品項也不同，越南市場偏好台灣美白產品，台灣美粧廠商昇宏國際的護髮品在巴西受歡迎；西歐市場品牌認知度強，反觀東歐則較能接受價格親民的台灣美粧。

根據國際市調公司Mintel報告，2019年全球美粧產業三大趨勢分別為高科技 、綠色環保及客製化，台灣美粧業者正符合這股趨勢，今年Taiwan Beauty行銷推廣計畫要向國際市場介紹的商品，不少是從科技本業發展出來的應用產品。

例如母公司為正美企業的拓美造物品牌AKIMIYA（阿奇米亞），運用印刷技術將正負離子印刷至面膜紙上，再透過精華液，成為帶電面膜，電流可將精華液帶至真皮層保養；千才科技子公司千才生醫研發利用LED光源作為光療媒材工具，發展出的LED光療面膜。