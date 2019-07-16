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大魯閣草衙道大變身 宛如置身日本購物中心

2019-07-16 12:11經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

大魯閣草衙道擁有日本唯一授權的鈴鹿賽道樂園，F1特色賽道可體驗競速賽車快感以及寓...
大魯閣草衙道擁有日本唯一授權的鈴鹿賽道樂園，F1特色賽道可體驗競速賽車快感以及寓教娛樂的交通遊樂設施。圖／大魯閣草衙道提供
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新光三越於2017年買下「高雄大魯閣草衙道」67%股權，自2018年3月啟動大規模改裝計劃，今夏華麗大變身，訴求不僅有南台灣最完整的娛樂帝國、最強勢的3C專區、美食餐飲霸主、全新體驗購物專區，還有今年度全新導入化妝品及家用家電區，好玩、好吃、好好買的大魯閣草衙道宛如置身日本購物中心。

大魯閣草衙道還擁有日本唯一授權的鈴鹿賽道樂園，F1特色賽道可體驗競速賽車快感以及寓教娛樂的交通遊樂設施。另，大魯閣草衙道還有全台最大遊戲愛樂園，內含150坪球池，可容納320位小朋友，另有媲美NBA等級楓木籃球場以及MINI GOLF、玩沙區、直排輪場...等。

同時，大魯閣草衙道還引進全台最大超過300坪的VR虛擬實境專區，有七個獨立空間，包含一個可供4人連線的 VR電競場域。

此外，3Ｃ專區和美食餐飲也是大魯閣草衙道的新亮點。其中，「3C專區」從原本遠傳、OPPO、小米、SAMSUNG…等櫃位，強化引進法雅客、iStore，涵蓋Canon概念店、手機、筆電、相機、家電等熱銷商品，匯集六家3C專門店，打造南部地區最強的3C賣場。

另在「美食餐飲」部分，大魯閣草衙道目前已有超過30家餐廳、26個小吃品牌、15個伴手禮以及咖啡廳，其中，還擁有包括百年老字號汕頭火鍋、紅到馬來西亞的台灣餐廳SUNNY QUEEN、南台灣獨家美式餐廳貳樓、紅舍集團最新中式料理品牌富貴村…等共十大高雄獨家餐飲品牌。

大魯閣草衙道還引進全台最大超過300坪的VR虛擬實境專區，有七個獨立空間，包含一...
大魯閣草衙道還引進全台最大超過300坪的VR虛擬實境專區，有七個獨立空間，包含一個可供4人連線的 VR電競場域。 圖／大魯閣草衙道提供
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大魯閣草衙道裡頭還有夜店風保齡球館。 圖／大魯閣草衙道提供
大魯閣草衙道裡頭還有夜店風保齡球館。 圖／大魯閣草衙道提供
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大魯閣草衙道今年度全新導入化妝品，讓原本好玩、好吃的大魯閣草衙道也好好買，宛如置...
大魯閣草衙道今年度全新導入化妝品，讓原本好玩、好吃的大魯閣草衙道也好好買，宛如置身日本購物中心。圖／大魯閣草衙道提供
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大魯閣草衙道餐飲3C
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