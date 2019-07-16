大魯閣草衙道大變身 宛如置身日本購物中心

2019-07-16 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



大魯閣草衙道擁有日本唯一授權的鈴鹿賽道樂園，F1特色賽道可體驗競速賽車快感以及寓教娛樂的交通遊樂設施。圖／大魯閣草衙道提供 分享 facebook

新光三越於2017年買下「高雄大魯閣草衙道」67%股權，自2018年3月啟動大規模改裝計劃，今夏華麗大變身，訴求不僅有南台灣最完整的娛樂帝國、最強勢的3C專區、美食餐飲霸主、全新體驗購物專區，還有今年度全新導入化妝品及家用家電區，好玩、好吃、好好買的大魯閣草衙道宛如置身日本購物中心。

大魯閣草衙道還擁有日本唯一授權的鈴鹿賽道樂園，F1特色賽道可體驗競速賽車快感以及寓教娛樂的交通遊樂設施。另，大魯閣草衙道還有全台最大遊戲愛樂園，內含150坪球池，可容納320位小朋友，另有媲美NBA等級楓木籃球場以及MINI GOLF、玩沙區、直排輪場...等。

同時，大魯閣草衙道還引進全台最大超過300坪的VR虛擬實境專區，有七個獨立空間，包含一個可供4人連線的 VR電競場域。

此外，3Ｃ專區和美食餐飲也是大魯閣草衙道的新亮點。其中，「3C專區」從原本遠傳、OPPO、小米、SAMSUNG…等櫃位，強化引進法雅客、iStore，涵蓋Canon概念店、手機、筆電、相機、家電等熱銷商品，匯集六家3C專門店，打造南部地區最強的3C賣場。