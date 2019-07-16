新北都更又一件 中和民樂段都更案動土

2019-07-16 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



新北市政府祭出「都更三箭」，從民眾最常接觸的交通路網周邊沿線做起，位於中和區中山路二段及中正路交叉口主要幹道上的「中和民樂段都更案」今（16）日舉辦動土典禮，未來部分戶數可做社會住宅。

本案位於中山路二段及中正路主要幹道交叉口，鄰近台64線中和快速道路及未來環狀線捷運橋和站及中和站之間，交通及生活機能相當便利。

新北市城鄉局指出，本案更新前房屋均為超過40年的加強磚造建築物，其中國有建物部分早期作為警察職務宿舍及倉庫，除了結構上有耐震及防火安全的疑慮外，建築物低矮老舊、環境品質不佳，原有機能也需要轉型，亟待更新來活化機能。

更新後規劃興建一棟地下5層、地上26層鋼骨鋼筋混凝土造大樓，規劃戶數133戶，為落實「安居樂業」政策，新北市府也積極向中央爭取國有土地分為44戶部分作為社會住宅。

城鄉局表示，本案基地四周留設人行步道及開放空間，並配合多層次植栽綠化做整體規劃，特別採用本土原生樹種，希望創造自然綠廊空間，完工後預期能取得銀級綠建築標章，延續環保的永續建築設計理念，可以提供周邊居民舒適的人行動線及休憩空間，也達到土地合理利用、提高居住環境品質及美化都市景觀目的。