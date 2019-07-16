哪些工作不會被AI取代？李開復：醫護人員、老師...還有「真正的企業領導者」

2019-07-16 12:54 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



我們正進入一個新時代，「科技業」和「傳統行業」的界線越來越模糊，隨著人工智慧AI快速發展，每家企業都擁有AI的元素，「數位化、智慧化」的速度越來越快，企業變得更聰明，更加依賴機器分析和決策，未來幾乎所有企業都可稱為「AI公司」或「科技公司」。

2000年的時候，有一個名詞，叫做「網路企業」，那時候指的是Yahoo、Google這類的公司。但今天已經沒有這種說法，因為每一家企業都和互聯網有關，網路已成為企業基因的一部分。但是倒有一個新名詞「純網路企業」，比如說「純網銀」，指的是那些沒有實體，完全虛擬透過網路作業的企業。

10幾年前，我們經常會提到「互聯網產業」，但今天很少人會說「AI產業」，正確的說法是「智慧+」產業，也就是AI和不同產業的應用結合，如智慧製造、智慧醫療，和各個產業互相融合。

我相信10幾年後，人們在談到各行各業的時候，會把「智慧」兩個字都省了，因為大部分的行業都已經智慧化，不需要再畫蛇添足的去強調智慧和傳統行業的不同。令人驚奇的是，這個「行業AI化」的速度，遠比我們想像的要快。

最近經常讀到新聞，關於AI對於產業的衝擊，涵蓋各行各業，從傳產到科技，從藍領到白領。張忠謀也表示，未來25年內，很多職業將被AI取代；導致失業率增加，對於很多年輕人來說是很嚴重的狀況。

張忠謀。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

李開復曾表示，未來30年，將有45%的工作被人工智慧取代。張忠謀說，現在的年輕人，辛苦念書20多年，卻要小心工作被 AI 取代，45%太悲觀，年輕人如果現在不進步，未來才可能成為被取代的45%。

以往我們很重視一個人的經驗，任何一個人在同一個行業做了30年以上，都很有價值，你可以稱呼他們為「老師傅」或「老師」。屈指算來，今年我從事投資銀行業，也已邁入第32個年頭，經常被同行捧為「前輩」。

但經驗究竟是一件好事還是壞事，我已不太能確定，要看你所處的行業而定。很多行業再過幾年可能會逐漸消失或被部分取代，比如說司機、快遞送貨員，甚至包括白領的會計師、律師、老師和醫師等，經驗越久的人，可能越無法適應AI潮流衝擊。

李開復去年出了一本暢銷書「AI新世界」，最近發行增訂版，特別有趣的是他預測了未來40種工作的前景，分成4大類，每類各有10種。第一類是「名存實亡」的工作，很快會被淘汰，如電話行銷員、電話接線員、收銀員、速食店員等；第二類是「抱火臥薪」的工作，看似安全，實則危機四伏，如保全人員、卡車司機、記帳員、市場研究等。

第三類是「有驚無險」的行業，指的是看似危險但其實很難被取代的工作，如清潔工、保母、養老護理員、導遊；最後是「高枕無憂」類，包括醫療護理人員、小說家、電腦工程師、老師和管理者（真正的領導者）。

比較讓我訝異的是老師，屬於最安全的一類，李開復認為AI將成為老師的左膀右臂，未來教育是量身訂製的時代。這說明了什麼？面臨AI的潮流，每個人都應學習如何運用AI作為工具，把AI視為幫助而非競爭，提高自己的生產力，懂得用AI就不會被淘汰。

最近美國股市大漲，其中很多屬於科技股，但科技又分為2類，一類是典型的科技公司，另一類是「由科技所帶動」的公司（tech-enabled business），後者其實就是所謂的「智慧+」產業，例如智慧醫療。

今年第二季美國醫療生技類股表現最佳的新上市股票之一Adaptive Biotechnologies，這家公司和微軟合作，共同進行人體免疫系統基因分析，以至於能及早偵測癌症和其他疾病。

重點是該公司利用微軟的Azure雲端平台，把「醫學專業」和「雲技術」相結合，等於是一個「跨領域」的合作。微軟投資了該公司4500萬美元，上市後股價一夕暴漲4倍，獲利遠比賣技術要來得高。

我們相信未來會有很多類似Adaptive的tech-enabled企業，利用AI提高製造、服務、金融各種領域的效率。誠如孫正義所言， AI比人類聰明幾百倍甚至上千倍，造福人類的方式，可謂無窮止盡，我們準備好了沒有？

在互聯網早期，有所謂的bubble（網路泡沫），我當時也是受害者之一。但現在好像沒有什麼人講「AI泡沫」， AI概念股股價越來越高，為什麼？因為AI正在和傳統產業結合， AI的「虛擬」結合產業的「實體」，創造出O2O（線上加線下）新商業模式。以美國為例，現在講電商不只是亞馬遜而已，而是傳統企業如沃爾瑪，利用他們線下通路優勢往線上發展。

AI無所不在，最近在報上讀到日本餐飲機器人新創企業Connected Robotics推出章魚燒機器人、冰淇淋機器人和鹽酥雞機器人，相信我們只要多動腦筋，每一個行業都可以運用AI科技，變得更聰明，並用機器取代部分傳統人力。

作為一個全世界最有人情味的地方，台灣的長期機會反而不是AI，而是人性。終有一天，我們在被機器的洪流洗禮後，會開始懷念同理心、人情味以及溫暖而無微不至的服務，這就是人的價值，它會變為稀有資產。

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