卸下味全董事長一職 陳永清專心推公益

2019-07-16 10:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



前味全董事長陳永清卸下董事長一職後，全力推動公益事業，為了幫助更多需要的人，繼續接任聯合勸募理事長一職，陳永清表示，現在有更多時間、心力來推動公益活動，17日聯合勸募與全聯和全聯佩樺圓夢社會福利基金會舉辦「愛從1開始．原住民兒少助學培力計畫」，支持原住民弱勢兒少，本次邀請到最有原住民代表性的樂團Boxing擔任公益大使，並在記者會現場首唱他們為此次計畫所寫的新歌，邀請民眾一起用小銅板做大愛心。

陳永清表示：原住民孩子常常處在家庭與學校都無法提供有力支持的窘境底下成長，缺乏學習動機造成在學習階段「不學習」的狀態，聯合勸募的服務策略是走進原鄉與家庭及部落建立關係，用最貼近原住民的方式提供支持。

很感謝全聯提供通路資源，全台近1,000家門市隨手就可以捐出零錢幫助原住民兒童；謝謝BOXING用行動力挺這個活動，透過歌曲傳唱讓更多人知道原住民兒童的需求。

陳永清進一步表示，全聯自2013年至今已與超過25個社福單位合作零錢捐活動，全台將近千家的全聯門市皆有設置「愛心零錢箱」協助募款，提供民眾小額捐款的便利管道，募款總額超過9,500萬元。

全聯零錢捐「愛從1開始」做公益度不間斷，讓全聯成為真正的「公益賣場」。